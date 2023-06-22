【中女學理財】 學懂理財是女人反轉命運的唯一機會！10個讓錢流走的習慣

學會理財，是翻轉命運的唯一機會。很多小資女心中最大的願望，就是能早點存到人生的第一桶金，但又不知道如何快速投資致富。因此在網上有不少人教導如何投資理財，不過這些方法別人可以成功不代表你可以成功。相反，能夠培養正確理財觀念是理財的第一步，故此可以先自我檢查是否有以下10個壞習慣，讓自己的金錢不會偷偷地流走。

壞習慣1：每天飲杯飲品無關係

如果你能忍耐一下，今天不飲一杯飲品，你明天就可以把這筆錢投資，並享受複利帶來的巨大收益。每天少喝一杯飲料，長期累積下來，你將會發現節省下的金錢數量非常驚人。

壞習慣2：覺得理財與自己絕緣

理財不是跟你無緣的事情。事實上，當你沒有錢時，理財就更顯得重要。如果你能制定一個好的理財計劃，你就能夠更有效地管理你的財務，讓你的錢更有價值，達到財務自由的目標

壞習慣3：不知道自己每天花了多少錢

你每天是否有其他不自覺的花費呢？除了吃飯之外，你是否記得自己每天花了多少錢？把記帳當成一個好習慣，是致富的第一步。這樣才能清楚地知道自己每天花了多少錢，並且制定好個人財務計劃，避免過度消費或盲目消費。

【政府工】民航處招聘見習航空交通管制主任 月薪2.4萬至2.9萬 中學畢業可申請【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

壞習慣4 : 百貨公司週年慶一定準時報到

週年慶常常讓人感到很划算，但是也容易讓人陷入「需要」或「想要」的花錢迷思中，買了很多計畫之外的物品。所以在購物前應該先制定計劃，根據自己的需求和預算來選擇購買的商品，避免因為促銷而花錢不必要的浪費。

壞習慣5 : 從來不看理財相關書籍

許多小資族對理財相關書籍感到陌生，覺得很難理解。然而，理財是一個必須掌握的技能，對於財務自由和穩定非常重要。所以可以先從閱讀理財雜誌開始，逐漸培養閱讀理財書籍的習慣，即使剛開始看不懂也沒關係，多聽、多看、多學習，就能夠逐漸掌握理財知識。

壞習慣6：花在與朋友聚餐的費用頗高

與朋友聚餐的費用可能會讓你不知不覺地花掉很多錢。如果能夠減少聚會的次數，每個月就可以省下一筆可觀的開支。小資族可以把這些省下來的錢拿來進行理財投資，讓自己的財務狀況更加穩固。

【延伸閱讀】7.1起一連5日免費搭電車 7.1當日亦可免費搭渡輪 【見下頁】

同場加映：【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

壞習慣7：將金錢交由父母幫忙理財

從工作中賺得的錢都交給父母理財是一種不負責任的表現。理財是每個人必須掌握的技能，如果連自己的錢都不願意管理，就無法有效地掌握自己的財務狀況。學習理財投資是提升自己經濟能力的必要途徑，也是實現財務自由的關鍵。

壞習慣8：把大部分的現金拿去買很多保險

適當地購買保險是必要的，但是買太多保險也會影響你的財務規劃，建議保費不應超過一個月的人工，壽險保額也應該合理控制。在預算有限的情況下，可以精打細算地選擇最適合自己的保險計劃。

壞習慣9：所有錢都儲定期

把所有的錢都放在銀行做定期雖然安全，但是在匯率和利率不斷變動的情況下，可能會讓你的錢貶值。應該學習投資理財，選擇多元化的投資標的，分散風險，以達到更好的財務增值。

壞習慣10：購物沒有先做計畫



購物時應該先制定計劃，避免買過多同一產品而導致浪費。特別是像洗髮精、沐浴乳、清潔劑等消耗品，應該在用完之前再購買，以免浪費金錢。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機