【串流平台】Netflix CEO：25億美元投資韓片不忽視當地人才　全球訂戶睇韓片比例有咁多......

韓劇風潮歷久不衰，Netflix網飛（美：NFLX）聯合行政總裁Ted Sarandos在訪問南韓首爾期間表示，約60%的Netflix全球會員觀看過韓國內容，現在90%的韓國愛情片的觀看量來自於韓國以外。他並承諾，公司在韓國內容方面的大量投資，不會繞過當地的年輕人才。

今年4月，Netflix宣布對韓國內容投資25億美元。Sarandos強調，創作者和製作人得到了公平的補償，Netflix積極支持新興人才。「例如，Netflix於2022年至2025年間製作的作品中，有很大一部分會來自首次創作的作家或導演。」他續指，在其投資下，新興編劇和導演獲得更多休息，像《魷魚遊戲》這樣的全球熱爆節目，創造了數千個工作崗位。

在訪韓期間，Sarandos承諾，除之前宣布的25億美元外，子公司Scanline和Eyeline Studios Korea將在未來6年內投資1億美元在韓國內容。

編輯：胡學能