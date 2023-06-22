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【串流平台】Netflix CEO：25億美元投資韓片不忽視當地人才　全球訂戶睇韓片比例有咁多......

股市 20:09 2023/06/22

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韓劇風潮歷久不衰，Netflix網飛（美：NFLX）聯合行政總裁Ted Sarandos在訪問南韓首爾期間表示，約60%的Netflix全球會員觀看過韓國內容，現在90%的韓國愛情片的觀看量來自於韓國以外。他並承諾，公司在韓國內容方面的大量投資，不會繞過當地的年輕人才。

今年4月，Netflix宣布對韓國內容投資25億美元。Sarandos強調，創作者和製作人得到了公平的補償，Netflix積極支持新興人才。「例如，Netflix於2022年至2025年間製作的作品中，有很大一部分會來自首次創作的作家或導演。」他續指，在其投資下，新興編劇和導演獲得更多休息，像《魷魚遊戲》這樣的全球熱爆節目，創造了數千個工作崗位。

在訪韓期間，Sarandos承諾，除之前宣布的25億美元外，子公司Scanline和Eyeline Studios Korea將在未來6年內投資1億美元在韓國內容。

ET財智Talk
【ET財智Talk】美元下半年走勢分析 盤點最具升值潛力貨幣及最值博外滙策略

編輯：胡學能

美股 魷魚遊戲 編劇 導演 首爾 Netflix 南韓 美元
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