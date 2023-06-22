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【英國加息】英倫銀行加息0.5厘超預期　英鎊滙價先升後回軟　兌港元跌穿10算關

股市 19:22 2023/06/22

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英倫銀行宣布，加息0.5厘，超出市場預期，基準利率升至5厘，為2008年10月金融危機以來最高水平。英鎊滙價在消息公布後先升後回軟，英鎊兌美元暫報1.2765，兌港元9.98算，失守10算關。

利率峰值有50%機率升至6厘以上

英倫銀行決策官員是次以7比2的比數通過加息0.5厘，有2位官員認為不應該加息，傾向維持利率在4.5厘水平。市場最新預測，英國利率峰值上升至6.25厘的機率，達到50%。

央行指，最近的數據顯示重大的上行趨勢，當中5月份CPI較預期高出 0.3 個百分點。 5月服務業通脹升至 7.4%，較預期高0.5個百分點，而核心商品價格通脹也遠高於預期。

因此，央行認為通脹持久性將需要進一步收緊貨幣政策，以反映價格穩定在英國貨幣政策框架中的首要地位

央行料通脹過程將更持久

央行貨幣政策委員會認指，外部成本衝擊對國內價格和工資發展產生的第二輪效應，可能需要更長時間才能消除。 最近的數據顯示出顯著的上行趨勢，表明在勞動力市場緊張和需求持續彈性的背景下，通脹過程更加持久。 

英倫銀行預期今年CPI將進一步大幅下降，主要反映能源價格的變化。 預計服務業通脹短期內將基本保持不變。 受供應鏈早期成本和價格指標發展的支撐，核心商品通脹預計將在今年較後時候回落。 特別是近幾個月來，年度生產者產出價格（PPI）通脹大幅下降。 預計未來幾個月食品價格通脹將進一步下降。

當局預料英國經濟第二季會停滯不前，到第三季再次出現增長，將繼續密切監測整個經濟持續通脹壓力的跡象，包括勞動力市場狀況的緊張以及工資增長和服務價格通脹的表現。 如果有證據表明壓力更加持續，那麼就需要進一步收緊貨幣政策。

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編輯：葉志偉

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