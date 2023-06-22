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【香港排名】2023年宜居城市出爐　香港排61、升幅居前　十大城市僅一來自亞洲

宏觀解讀 18:52 2023/06/22

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【香港排名】2023年宜居城市出爐　香港排61、升幅居前　十大城市僅一來自亞洲

經濟學人智庫（EIU）最新公布2023年「全球宜居城市排行榜」，香港在173個城市中排名61名，較去年上升13位，屬於年內名次上升幅度最高的十大城市之一。經濟學人智庫接受外電訪問時指，香港在宜居城市排名上升，主要受惠於解除限疫限制，令生活質素和宜居程度明顯改善。

在榜首位置，奧地利維也納維持全球最宜居城市地位，大阪則是榜單十大中的唯一亞洲代表。經濟學人智庫表示，維也納以穩定、良好文化和娛樂、可靠基建、模範的教育和醫療服務，令其多年在榜單居前。

宜居城市排名 城市 國家
1 維也納 奧地利
2 哥本哈根 丹麥
3 墨爾本 澳洲
4 悉尼 澳洲
5 溫哥華 加拿大
6 蘇黎世 瑞士
7（並列） 卡爾加里（Calgary） 加拿大
日內瓦 瑞士
9 多倫多 加拿大
10（並列） 大阪 日本
奧克蘭 紐西蘭

該榜單由經濟學人智庫編制，今年涵蓋的城市由140個擴大至173個，主要從穩定、醫療保健、文化和環境、教育、基建五方面評分。

智庫指出，今年排名提升比較多的城市大多來自亞太區，主要由於相關城市經濟表現改善。整體而言，受益於新冠疫情緩解，普遍城市的醫療保健、教育及文化指數齊升，全球平均分升至15年來新高。

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編輯：麥德銘

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