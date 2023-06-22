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【香港排名】2023年宜居城市出爐 香港排61、升幅居前 十大城市僅一來自亞洲
宏觀解讀 18:52 2023/06/22
經濟學人智庫（EIU）最新公布2023年「全球宜居城市排行榜」，香港在173個城市中排名61名，較去年上升13位，屬於年內名次上升幅度最高的十大城市之一。經濟學人智庫接受外電訪問時指，香港在宜居城市排名上升，主要受惠於解除限疫限制，令生活質素和宜居程度明顯改善。
在榜首位置，奧地利維也納維持全球最宜居城市地位，大阪則是榜單十大中的唯一亞洲代表。經濟學人智庫表示，維也納以穩定、良好文化和娛樂、可靠基建、模範的教育和醫療服務，令其多年在榜單居前。
|宜居城市排名
|城市
|國家
|1
|維也納
|奧地利
|2
|哥本哈根
|丹麥
|3
|墨爾本
|澳洲
|4
|悉尼
|澳洲
|5
|溫哥華
|加拿大
|6
|蘇黎世
|瑞士
|7（並列）
|卡爾加里（Calgary）
|加拿大
|日內瓦
|瑞士
|9
|多倫多
|加拿大
|10（並列）
|大阪
|日本
|奧克蘭
|紐西蘭
該榜單由經濟學人智庫編制，今年涵蓋的城市由140個擴大至173個，主要從穩定、醫療保健、文化和環境、教育、基建五方面評分。
智庫指出，今年排名提升比較多的城市大多來自亞太區，主要由於相關城市經濟表現改善。整體而言，受益於新冠疫情緩解，普遍城市的醫療保健、教育及文化指數齊升，全球平均分升至15年來新高。
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編輯：麥德銘
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