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愛爾蘭政府補貼逾70萬買樓 望增偏遠地區人口

環球社會熱點 09:05 2023/06/23

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愛爾蘭政府現時提供高達8.4萬歐元（約72.4萬港元）資助，補貼民眾到偏遠的離島地區購買物業，希望刺激當地人口增長。然而，資助款項在使用上有限制，民眾可以選擇購買的房屋亦受限。

愛爾蘭酒精飲品將加健康警告 9國憂威脅貿易 【下一頁】

都柏林政府月初推出名為「Our Living Islands」﹑長達10年的偏遠地區人口增長計劃，打算吸引更多民眾移區多個離島或偏遠地區，希望增加當地人口。

愛爾蘭郊野及社區發展部長Heather Humphreys表示，計劃囊括80項行動，支持及援助離島社區及當地居民。她指計劃將改善居住環境﹑醫療﹑教育及網絡等，同時亦發展愛爾蘭的戶外活動，希望加強旅遊業及支持可持續發展島嶼社區。

愛爾蘭計劃設主權基金 企業稅收大增庫房水浸 【下一頁】

政府表明計劃為打造可持續發展﹑有活力﹑宜居及長期繁榮的離岸島嶼社區。任何有意人士可在7月1日起，向愛爾蘭政府提交申請。

惟最高達8.4萬歐元的資助要求民眾購買1993年前落成，空置最少兩年或以上的房屋。所得全數資助只允許用於建築之上，如安裝絕緣物料﹑改善房屋結構或重新裝修。

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責任編輯：吳漢培

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