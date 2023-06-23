特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統 環球社會熱點 16:05 2023/06/23 分享： 分享： 美國前總統特朗普（Donald Trump）再成下屆總統熱門人選，但回憶起他的不少言論都令人感到匪夷所思，令人不禁好奇為何美國民眾會如此喜愛一位如此「反智」的人。是次給推薦好書《美國的反智傳統》從美國建國歷史、宗教、政治體制及商業精神中，發掘其「反智」的根源。 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 國金好書 相關文章 拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議 2023/06/21 拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議 美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴 2023/06/19 美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴 阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算 2023/06/16 阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算 特朗普吸金力強 上庭後首場籌款活動籌得1638萬 2023/06/15 特朗普吸金力強 上庭後首場籌款活動籌得1638萬 特朗普就機密文件案出庭 不認罪獲無條件保釋 2023/06/14 特朗普就機密文件案出庭 不認罪獲無條件保釋 你可能感興趣 拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議 11:09 2023/06/21 拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議 美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴 15:00 2023/06/19 美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴 阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算 17:35 2023/06/16 阿諾舒華辛力加想選美國總統 指特朗普24年無勝算 最新專欄文章 更多 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 2023/06/17 平民注定成炮灰？戰術轟炸面臨道德或戰果抉擇 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 2023/06/17 空襲也談道德？ 從心理學看二戰 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 2023/06/11 英記者看好2050年經濟 料中產富人階層成主流 前瞻2050年政經新格局 3大趨勢 2023/06/10 前瞻2050年政經新格局 3大趨勢 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 2023/06/03 旅業藏黑暗面 外遊意義要反思 選舉 經濟 政治 特朗普 美國 宗教 拜登 美國民主黨 美國共和黨