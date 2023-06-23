特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統

美國前總統特朗普（Donald Trump）再成下屆總統熱門人選，但回憶起他的不少言論都令人感到匪夷所思，令人不禁好奇為何美國民眾會如此喜愛一位如此「反智」的人。是次給推薦好書《美國的反智傳統》從美國建國歷史、宗教、政治體制及商業精神中，發掘其「反智」的根源。

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