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特朗普大熱是必然？ 多方面造就美國「反智」傳統

環球社會熱點 16:05 2023/06/23

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美國前總統特朗普（Donald Trump）再成下屆總統熱門人選，但回憶起他的不少言論都令人感到匪夷所思，令人不禁好奇為何美國民眾會如此喜愛一位如此「反智」的人。是次給推薦好書《美國的反智傳統》從美國建國歷史、宗教、政治體制及商業精神中，發掘其「反智」的根源。

...

欄名 : 國金好書

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