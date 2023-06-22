【日本股市】高盛唱好日股　料東證指數仍有近1成升幅

日本股市今年受惠寬鬆政策等因素，年內至今升約3成，跑贏環球股市。有大行CEO亦指資金正流向日本股市，市場紛紛唱好日股，其中高盛指日本企業改革預期相對海外市場基本面穩定，推動日本股市上升，故上調對東證指數的目標價，料未來12個月仍有近1成潛在升幅。

高盛預計，日本股市由於過熱跡象和缺乏催化劑，短期內上升動能可能減弱，料升浪會在夏季放緩，到秋季將重拾升勢，主要因為半年度業績可能出現積極結果，包括企業上調指引、宣布更多提高盈利能力的措施以及回購。

該行上調日本股市12個月目標價，由2200點上調至2500點，較周四（22日）收市2296點，有近8.9%潛在上升空間。6個月目標亦由2050點上調至2400點。

高盛建議超配優質行業，如電氣機械和IT服務，以及包括銀行和汽車在內的價值行業，並建議低配食品、能源、建築和製藥等板塊。

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編輯：葉志偉