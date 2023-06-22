【瑞信危機】瑞信AT1債苦主興訟　據報指控3名前行政總裁過度冒險

瑞信3月在瑞士政府介入下賣盤予瑞銀（美：UBS），同時將160億瑞士法郎（約1,401億港元）AT1（額外一級資本）債券全額撇帳。路透報道，一班瑞信AT1債券持有人提起集體訴訟，指控瑞信前高層，包括3位前任行政總裁，對該銀行的衰落負有責任。

周二在紐約一家法院提起的訴訟，指控前行政總裁高曦泰（Thomas Gottstein）、譚天忠（Tidjane Thiam）和杜根（Brady Dougan）以及其他幾位高層，為獲得高額的短期回報和獎金而過度做具風險的交易。

訴訟指，瑞信的董事和高級管理人員，以及他們所灌輸和培養的腐朽文化，破壞了對銀行的信任，導致銀行倒閉。訴訟並指控高層「在瑞信創造並延續了一種將利潤、過度冒險和謀私交易置於健全的風險管理和守法之上的文化」。

作為瑞信被瑞銀收購的一部分，瑞士監管機構3月決定讓瑞信的AT1債務失去價值，震驚市場。瑞士聯邦行政法院上月表示，在瑞士金融市場監管局（FINMA）註銷瑞信AT1債券的價值後，該法院已收到230項針對FINMA的索賠。

相關文章：

【瑞信危機】瑞信50名銀行家起訴瑞士監管機構 其獎金與已遭全額撇帳的AT1債券掛鈎

【瑞信危機】瑞信員工追討AT1債減記 原因是......

編輯：胡學能