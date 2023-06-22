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Amundi料下半年全球增長放緩 建議留意新興市場及債券

環球政經 18:28 2023/06/22

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歐洲資產管理公司東方匯理（Amundi）稱，2023年的全球經濟增長之路顯得狹窄而不確定，預計今年下半年會進一步減速，但於明年上半年會逐步復甦。

Amundi預測，2023年的全球GDP增長將達到2.9%，各地區的增長率有明顯的差異。雖然發達市場預計將經歷放緩，增長率為0.9%，但新興市場的GDP料達到4.2%增長。展望2024年，Amundi預測全球、發達市場和新興市場的實際GDP增長分別為2.5%、0.5%和3.8%。

Amundi建議，投資者可利用新興市場在股票和債券方面的增長優勢，促進多樣化和培養中期回報潛力，當中更應留意亞洲。

Amundi集團投資總監Vincent Mortier強調，在經濟前景不明朗的情況下，投資股票和債券都應該優先考慮質素，因為這將有助於有效駕馭當前的階段。他又指，因為美國聯邦儲備局的緊縮措施預計將結束，可能會導致美元貶值，新興市場資產將受惠。

 

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Amundi研究所負責人Monica Defend表示，央行暫停加息為債券創造了一個有利的環境，建議投資者仔細評估2024年的通脹路徑和盈利前景，以確定股票的機會。此外，探索市場和區域的分歧對投資決策至關重要。

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撰文 : 林斯凱

經濟衰退 財富及資產管理 潛在升幅 股票 經濟 債券 美國聯儲局 GDP 歐洲 加息

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