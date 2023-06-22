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【人幣滙價】花旗料今年底人民幣重上6.85 潛在升幅逾4%

18:22 2023/06/22

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人民幣自5月17日破7算後，屢創新低。

人民幣自從於5月17日跌破7算後，不斷朝下降軌，昨天（21日）離岸價更插穿7.2，再創今年新低，業界普遍預期人幣仍未見底。綜合專家的最新預測，美資大行花旗剛下調人幣預測，料今年底見6.85，但暫仍為市面的最牛預測。

若下半年人幣先低後高，年尾挑戰花旗的6.85目標價；再以在岸價昨在亞洲收盤報7.1938計，意味約有逾4%潛在漲幅。

然而，星展料人幣短期下試7.2、上商更料插水至7.3才反覆尋底。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪昨回應本報查詢指，美元兌人民幣於3個月內預測，由原本的6.85，現調低至7.1；未來6至12個月預測從6.7下調至6.85；至於兩年長期目標為6.8。

星展香港環球市場策略師李若凡說，若人幣失守7.15，不排除再回落，短暫下試7.2，但可能在7.05至7.1找到支持。

上商：倘跌至7.2 可考慮增持

上商研究部主管林俊泓認為，料聯儲局在7月及9月各加息0.25厘，累人幣續走貶，下半年徘徊在6.95至7.3區間；當跌至7.2或以上可考慮增持。

今年人幣已急挫逾3%，外電指，是繼日圓及馬幣後，3大最弱亞洲貨幣，投行爭相下調人幣今年底預測，當中以法興最熊，估計年尾跌至7.3、摩根大通料為7.25、美銀估7.2、大摩是7.1、瑞銀料6.9至7算、瑞穗為6.9；而高盛料未來6個月處於7算，美銀更料9月底跌至7.4。

人行於上周二（13日）先後下調7日期逆回購利率、常備借貸便利利率（SLF）、中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR），進一步擴闊中美息差，累人幣跌勢未止。不過，市料中央容忍人幣有序可控貶值，變相挺出口。

南商指，人行連環降息，是自去年8月以來首次下調政策利率；料人民幣短期處於磨底調整，第3季度將圍繞7算水平。

光大銀行香港分行首席投資官兼金融市場總經理顏劍文早前向媒體說，中美息差擴闊，人幣短期有機會下試7.2元；但參考過去經驗，當中央推出大規模貨幣及財政措施，滙市焦點通常放在經濟增長多過息差擴闊，關鍵在於政策落地時間要快，對人幣的提振作用才會明顯。

顏劍文又認為，美國通脹回落速度慢，不排除下半年仍有1至2次加息機會，但加息周期接近尾聲，隨着內地刺激經濟措施落地見效，相信人幣下半年表現會好轉。

相關文章：【人民幣匯價】離岸人民幣跌0.1%　官媒：理性看待人民幣滙率波動　下半年升值是大概率事件

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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