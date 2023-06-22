【歐洲加息】瑞士央行加息0.25厘料續收緊政策　挪威加息半厘超市場預期

雖然聯儲局上周跳過一次加息，但歐洲央行繼續加息0.25厘，其他歐洲國家亦持續緊縮步伐。其中瑞士央行加息0.25厘符合市場預期，當局不排除進一步加息的可能性。挪威則大幅加息0.5厘，並承諾以更激進的行動收緊政策。

瑞士央行下調今年通脹預測

瑞士央行將政策利率由1.5厘上調至1.75厘，符合市場預期，央行行長Thomas Jordan認為當地很有可能需要進一步收緊政策，指緊縮政策令瑞士法郎轉強，抑制了進口通脹，通脹明顯下降是值得歡迎的數據。但租金上漲則導致國內通脹上升，潛在通脹理力亦增加，不排除需要再提高利率以確保中期物價穩定。

他又指出，如果今日沒有加息，中期通脹預測將會更高。

瑞士央行最新預測中，預計今年通脹率為2.2%，較早前預測2.6%顯著下降，主要歸因於進口商品通貨膨脹率下降，尤其是石油產品和天然氣價格下降。但同時提升2025年通脹預測，由早前2%輕微上調至2.1%。

挪威央行料8月繼續加息

挪威央行將基準存款利率上調50個基點，至3.75厘，為2021年9月以來第11次加息，央行官員表示，利率很有可能會在8月進一步上調，預期今年峰值利率或升至4.25厘。

挪威央行行長da Wolden Bache稱，如果不上調政策利率，物價和薪資可能持續快速攀升，通脹也會變得根深蒂固，隨後再將通脹拉低的代價可能就會更高。因此有必要加快加息步伐，並承諾以更激進的行動收緊政策，加大力度回應頑固通脹和疲弱的滙率。

相關文章：

【儲局官員】博斯蒂克：支持聯儲局暫停加息 緊縮政策影響將愈見有效

【美國經濟】鮑威爾預期 年底前美息會進一步上升



編輯：葉志偉