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美加失蹤潛水器艙內氧氣將耗盡 搜救規模擴大

環球社會熱點 18:30 2023/06/22

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一艘為探索鐵達尼號殘骸的觀光潛水器日前失聯，船上5人至今相信仍然被困。船艙內的氧氣預計將在本港時間周四（22日）晚上7時耗盡，搜救規模亦同時加大，搜救人員對行動仍抱有希望。

美加失蹤潛水器乘客曾收書 關於鐵達尼號沉沒前最後時光 【下一頁】

外界預測，如果潛水器未有受損，內部氧氣亦即將耗盡。但美國海岸防衛隊海軍少將梅杰（John Mauger）周三（21日）指出，潛水器相信有緊急維生系統，能夠提供額外氧氣。梅杰稱缺乏內部人員氧氣耗用數據，難以預計船內氧氣水平。

負責搜救的海岸防衛隊上校弗雷德里克（Jamie Frederick）周三表示，聲納周二（20日）探測到傳出聲響的地區周三再次發出聲響。暫未知聲響為何物發出，他指已交予美國海軍協助分析。

美加失蹤潛水器CEO太太背景不凡 為鐵達尼號著名遇難者後人 【下一頁】

隨救援團隊擴大，搜救行動有望恢復搜索工作。弗雷德里克表明全力繼續搜救工作，坦言現時仍有希望救出眾人。

其中一艘加入救援工作的為法國船隻L'Atalante，艦上配備能夠深入水下3,800米海床的深海機械人，亦具備把潛水器拉回水面能力。另一艘加拿大船隻Horizon Arctic則有Flyaway深海打撈系統，同樣有能力把潛水器拉回水面。

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責任編輯：吳漢培

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