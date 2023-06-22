失蹤潛艇氧氣料已耗盡 搜救規模擴大（第二版）

一艘為探索鐵達尼號殘骸的觀光潛艇日前失聯，船上5人至今仍然被困。船艙內的氧氣本港時間周四（22日）晚上7時左右耗盡，搜救規模亦同時加大，搜救人員對行動仍抱有希望。

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如果潛艇未有受損，可用96小時的內部氧氣亦已耗盡。惟美國海岸防衛隊海軍少將梅杰（John Mauger）周三（21日）指出，潛艇相信有緊急維生系統，能夠提供額外氧氣。梅杰稱缺乏內部人員氧氣耗用數據，難以預計船內氧氣水平。

負責搜救的海岸防衛隊上校弗雷德里克（Jamie Frederick）周三表示，聲納周二（20日）探測到傳出聲響的地區周三再次發出聲響，暫未知聲響為何物發出，已交予美國海軍協助分析。

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隨救援團隊擴大，搜救行動有望恢復搜索工作。弗雷德里克表明全力繼續搜救工作，坦言現時仍有希望救出眾人。

周四有兩艘船隻加入搜救，其中來自法國的L'Atalante，艦上配備能夠深入水下3,800米海床的深海機械人，其遠程控制的手臂可以切斷纜繩或其他方法，協助拯救遭纏住的潛艇。另一艘來自加拿大的Horizon Arctic則有Flyaway深海打撈系統，有能力把潛艇拉回水面。

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責任編輯：吳漢培