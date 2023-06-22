元朗尚悅‧嶺一房戶368萬沽　4年半帳蝕30萬

雖然最近一次議息會議，美國聯儲局宣布不加息，但本地二手住宅市場交投氣氛未見改善，蝕讓買賣明顯增多。

中原地產王勤學說，元朗尚悦‧嶺2座低層F室，實用面積270平方呎，一房間隔，原開價399萬元，終減價31萬元，以368萬元沽出，實用呎價約13,630元。

資料顯示，原業主於2019年1月以約398.5萬元一手購入單位，持貨4年半，現帳面蝕約30.5萬元，單位期內貶值約7.7%。

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起 平均呎價逾2.3萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機