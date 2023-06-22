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元朗尚悅‧嶺一房戶368萬沽　4年半帳蝕30萬

股樓投資 18:30 2023/06/22

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雖然最近一次議息會議，美國聯儲局宣布不加息，但本地二手住宅市場交投氣氛未見改善，蝕讓買賣明顯增多。 

中原地產王勤學說，元朗尚悦‧嶺2座低層F室，實用面積270平方呎，一房間隔，原開價399萬元，終減價31萬元，以368萬元沽出，實用呎價約13,630元。 

資料顯示，原業主於2019年1月以約398.5萬元一手購入單位，持貨4年半，現帳面蝕約30.5萬元，單位期內貶值約7.7%。 

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起　平均呎價逾2.3萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

元朗 尚悅 中原地產 二手市場 私人屋苑

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