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【英鎊定存】英鎊定存罕有爆加息搶客戰 最高息13.9厘

17:58 2023/06/22

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英鎊定存息最高達13.9厘

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英國於今天（6月22日）議息，雖然聯儲局於上周四（15日）已煞停加息，花旗的專家料英倫銀行加息0.25厘後便收手；但上商料仍須加多3次息冀痛擊通脹。

此外，大小銀行近期罕有爆英鎊定期存款加息搶客戰，搶閘上調定存息；惟專家提醒，不少超高息開始倒數，將陸續於下周五（30日）截止，例如渣打香港 （02888） 7天年息享13厘等。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預期英倫銀行可能還有一次加息，加息25點子，之後或會暫停加息周期。

花旗：鎊滙3個月內見1.29

聯儲局主席鮑威爾昨晚續放鷹，但美滙指數只險守102，英鎊現價企在1.28。廖嘉豪預期，3個月內英鎊兌美元料為1.29， 6至12個月預測為1.3，兩年長線目標為1.4。

綜觀近期7間大小港銀齊出招，最新加入戰場是南商，上周四大幅提高7天年息1厘至13厘，跟3大發鈔行看齊；而恒生 （00011） 把7天年息享13.9厘的冠絕全城高息王，原本於6月底到期，已順延至9月底。華僑永亨加3個月0.1厘至3.65厘，續問鼎此存期之首。

早前工銀亞洲也追趕加息快車，招商永隆亦於5月23日調高短中長息，半年期年息勁升0.5厘，新息率至3.3厘，跟1年看齊。建行亞洲於5月中連環推多個高息計劃，如一年息率有3.7厘，晉級第2大長息王；上商更調升中長息至雄霸高息榜。可是，花旗昨（21日）全面減息，當中1年期息率狠削0.36厘至3.5厘。

高息榜：

  • 7天：恒生 （00011） ：13.9厘
  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：華僑永亨3.65厘
  • 半年：上商3.6厘
  • 1年：上商3.8厘

上商研究部主管林俊泓預英國於本月加息四分一厘後，料仍再加多3次，即是於8月、9 月及11月均各加0.25厘，才結束加息周期。而下半年英鎊的上落區間料在 1.22至1.35；1.24或以下可考慮增持。

5月份英國核心CPI高達7.1%，創31年新高。恒生 （00011） 投資首席市場策略員溫灼培向媒體說，英國補貼能源價格將於本月底結束，若未再有補貼，唯恐通脹高企難下。

英國已於5月11日加息0.25厘，今天再提高四分一厘，為今輪加息周期第13次出手，令政策利率至4.75厘，創金融海嘯後距今15年的新高；而按揭息率衝破6厘，累樓價響警號轉跌，醞釀按揭危機。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

宏觀分析 加息 英倫銀行 美國聯儲局 英鎊 外幣定期存款 定期存款

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