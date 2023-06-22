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【詐騙】金融罪案層出不窮 大新銀行 : 有足夠教育 預期信用卡盜用情況有望改善

理財智慧 18:15 2023/06/22

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網上購物愈來愈普及化，大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管蔡秀琼表示，今年上半年公司綫上新用戶卡刷卡消費量佔全部消費量35%，目前仍然呈現上升趨勢，較疫情前25%增幅較大，她認為網上消費將會持續。另外，通關後港人外遊數字飆升，當中大新旗下的3張航空信用卡的首季發卡量按年增長4倍，估計上半年至少增長2倍。當中日圓簽帳額已回復疫情前的八成，佔所有外幣的兩成，成為該行信用卡外幣簽帳中佔比最大的貨幣，而英鎊、泰銖、加元等亦回復疫情前的七成以上。
 

市民使用信用卡的頻率及應用的範圍增加，加上近年網上金融罪案層出不窮，由過去輸入密碼，到現時客戶收到短訊表示積分到期等，讓不少市民的信用卡被盜用。不同銀行處理方式有異，有銀行會助客戶支付該筆款項，亦有銀行表示是市民個人的責任等。 問及該行近年信用卡盜用情況嚴重，蔡秀琼坦言，客戶信用卡被盜用情況的確有增加，但以該行而言不算特別嚴重。她表示，公司的保安系統做得很好，亦有很多政策杜絕情況。

【政府工】民航處招聘見習航空交通管制主任 月薪2.4萬至2.9萬 中學畢業可申請【見下頁

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她補充，金管局針對信用卡保障推出33條措拖，5月底時，手機支付的手續亦繁複，市民需要進入手機銀行程式增加信用卡，或在手機加上新的信用卡等。不過賊人可以有機可乘主要因為客人給予了一次性密碼予陌生人，故此提醒自及教育市民不要隨便向陌生人透露密碼及胡亂推入不明網站。她強調公司的保安系統做得很好，亦有很多政策去杜絕情況，她認為整個業界多做教育工作，相信盜用的情況可以有所改善。

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撰文 : 陳玉蓮

電子支付 DJ 虛擬銀行 職位招聘 出入境管制 財務自由 疫情 港股 電車 畢業

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