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【TSLA】馬斯克邀「籠鬥」、朱克伯格：給我地點　兩大社交平台口水戰變真格鬥？

股市 21:08 2023/06/22

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兩大億萬富豪相約決鬥？Tesla特斯拉（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）和Meta（美：META）創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）向來高調。自馬斯克入主Twitter後，兩人在商界成直接競爭對手，51歲的馬斯克最新於社交平台帖文時直接向朱克伯克叫陣約一場「籠中賽（cage match）」，而39歲朱克伯格竟主動回應稱「給我地點」。

Meta發言人回應外電查詢時表示：「讓他們故事自己說下去（The story speaks for itself）」。

馬斯克據報有受訓極真空手道、跆拳道、柔道，以及短暫的巴西柔術訓練。

朱克伯格上月參加柔道比賽。

朱克伯格今年5月出戰巴西柔術比賽，豪奪一金一銀，可見【下一頁】

幣圈名人發文引馬斯克留言諷朱克伯格

此事緣起幣圈名人Mario Nawfal在馬斯克旗下的Twitter發表文章，稱Meta準備推出名為「Threads」的應用程式，準備搶佔Twitter市場。文章以「Threads會否真正成為Twitter對手？」一句收尾。

該文章吸引馬斯克留言嘲諷朱克伯格，包括：「我敢肯定，全世界已迫不及待想完全處於朱克伯格的控制之下，而沒有其他選擇。」，有網友留言笑稱馬斯克最好「小心點」，「聽說他（朱克伯格）已開始練柔術」。馬斯克則回應「若他願意，我樂意來場單挑」。

未料，朱克伯格將馬斯克上述發言截圖，直接在限時動態上寫「給我地點」，顯然接受馬斯克約戰。

有外媒記者分享相關報道後，馬斯克直接回應「拉斯維加斯八角籠」，他之後又自稱擁有「海象（The Walrus）」絕招，可躺在對手身上甚麼都不做。目前未清楚兩人間約戰會否成事，還是只屬玩笑。

ET財智Talk
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相關文章：

【Tesla股東會】馬斯克警告經濟形勢嚴峻　就算特斯拉也不能獨善其身

編輯：胡學能

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Meta 比賽 朱克伯格 Tesla Twitter 美國 拉斯維加斯
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