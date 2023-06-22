【TSLA】馬斯克發文挑機朱克伯格　兩大社交平台戰演變真格鬥？

Tesla特斯拉（美：TSLA）「老細」兼Twitter控股股東馬斯克（Elon Musk）如果同Meta（美：META）「老細」朱克伯格（Mark Zuckerberg）來場打鬥，誰勝誰負？馬斯克近日在一篇關於朱克伯格最新的疑似項目貼文下留言，提出一場「籠中賽」（cage match）。

據外媒報道，51歲馬斯克稱自己準備「單挑」朱克伯格，而39歲朱克伯格則回應稱「給我地點」。

▲ 馬斯克據報有受訓極真空手道、跆拳道、柔道，以及短暫的巴西柔術訓練。

▲ 朱克伯格上月參加柔道比賽。

幣圈名人發文引馬斯克留言諷朱克伯格

此事緣起幣圈名人Mario Nawfal在馬斯克旗下的Twitter發表文章，稱Meta準備推出名為「Threads」的應用程式，準備搶佔Twitter市場。文章以「Threads會否真正成為Twitter對手？」一句收尾。

該文章吸引馬斯克留言嘲諷朱克伯格，包括：「我敢肯定，全世界已迫不及待想完全處於朱克伯格的控制之下，而沒有其他選擇。」，有網友留言笑稱馬斯克最好「小心點」，「聽說他（朱克伯格）已開始練柔術」。馬斯克則回應「若他願意，我樂意來場單挑」。

未料，朱克伯格將馬斯克上述發言截圖，直接在限時動態上寫「給我地點」，顯然接受馬斯克約戰。有外媒記者分享相關報道後，馬斯克直接回應「拉斯維加斯八角籠」，之後又自稱擁有「海象（The Walrus）」絕招，可躺在對手身上甚麼都不做。目前未清楚兩人間約戰會否成事，還是只屬玩笑。

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編輯：胡學能