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利嘉閣：5月二手蝕讓比率稍回落至13.5%　約7宗成交就有一單蝕

股樓投資 17:54 2023/06/22

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利嘉閣綜合土地註冊處資料所得，今年5月份全港1,925宗已知上手購入價的二手私宅買賣登記中，帳面錄得虧損個案達260宗，佔比按月回落0.9個百分點至13.5%，即每約7.4宗成交就有宗蝕，為近7個月以來次低水平；而平手的個案則有10宗。帳面獲利個案共1,655宗，佔比86.0%，較前月的84.9%，回升1.1個百分點。

按物業區域劃分，五月份新界區表現最理想，以86.5%之數超越港島成為獲利成功比率最高的分區，按月並升0.6個百分點；其次為港島區，報85.4%，惟按月跌1.9個百分點；至於九龍區表現雖然相對遜色，只錄得85.3%，但按月卻大升4.8個百分點。

至於每宗私宅轉手個案平均賺幅為49.3%，按月跌1.8個百分點，連跌兩月。在上月10個獲利登記最多的屋苑中，賺幅最低者為樓齡相對年青的日出康城，平均每宗賺約17.0%，而次低者為美孚新邨的40.7%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓市經歷首季量價齊升後，來到次季二手市場轉趨平淡，主因是一手新盤持續以貼市價截擊二手市場，部分心急沽貨的業主無奈減價放盤，而持貨期短的業主亦難免面對蝕讓，情況在近月表現較為反覆。而截至6月20日為止，6月二手私宅損手比例增至16.0%的近5個月高位；預期在市道持續整固、部分二手業主降價下，全月獲利比率及平均賺幅料處低位窄幅徘徊。

 

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撰文 : 蔡子俊

利嘉閣 樓價 二手市場

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