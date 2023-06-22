【Bitcoin】比特幣升4%突破3萬美元　兩大原因推動升浪

環球央行緊縮政策持續，股市紛出現調整，資金再次流入各類避險資產，其中比特幣再升超過4%，突破3萬美元關，相隔逾2個月再次升穿該關口，並正挑戰52周高位。市場分析指，券商建立比特幣ETF，加上比特幣數量將再度銳減，成為近期升勢主要原因。

貝萊德申請現貨ETF帶動比特幣升逾1成

雖然美國監管當局對加密貨幣行業進行嚴格監管，但無損傳統金融巨頭和機構投資者加速布局比特幣。全球最大資產管理公司貝萊德（美：BLK，Blakcrock）申請了比特幣現貨 ETF，如果通過，將為廣泛的投資者開啟一個受監管、而且不需要真正購買比特幣的投資渠道，有利推升比特幣需求和價格。

在貝萊德提交申請不到一星期後，管理870億美元資產的資管公司WisdomTree再次提交比特幣現貨ETF申請。該公司指，比特幣市場已經成熟，其營運效率和規模在實質性方面與成熟的股票、債券和大宗商品市場相似。

WisdomTree早於2021年12月已申請比特幣ETF，當時被美國證券交易委員會（SEC）以缺乏 「監管共享協議」 和市場操縱擔憂為由拒絕。

自貝萊德本月15日提交ETF申請以來，比特幣價格已上升約20%。

鮑威爾昨晚在國會上回應議員詢問穩定幣發行商是否應該獲得聯儲局許可和監管時，他回應指聯儲局確實將穩定幣（stablecoins）視爲一種貨幣形式，不過在所有發達經濟體中，貨幣可信度的最終來源仍是央行。

過去3次區塊獎勵減半後均出現牛市

此外，第四次比特幣減半將在明年5月9日發生，屆時區塊獎勵將減少到僅3.125 個比特幣。比特幣每4年將向礦工發放的區塊獎勵降低一半，以相同的能源成本挖到的比特幣數量會減少，最近3次比特幣出現牛市，均是因為此因素帶動，故有機會再次成為催化劑。

分析指，通過第四次減半，比特幣價格有望突破32000美元，並在 2025 年開啟新一輪牛市周期。

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編輯：葉志偉