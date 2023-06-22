印尼谷旅遊刺激消費 宣布月底放5日長假

印尼政府周三（21日）宣布，6月底伊斯蘭教節日古爾邦節（Eid al-Adha）期間延長假期，將連放5日假期，希望刺激當地旅遊及消費。

印尼峇里拒接待以色列隊 FIFA取消U20世界盃主辦權 【下一頁】

總統佐科維多多（Joko Widodo）宣布，將下周四（29日）的古爾邦節假期延長，讓下周三及周五（28及30日）列為假期，連同周末合計5日。全體公務員可享額外假期，多數企業預計亦會跟隨，當地股票交易所屆時亦會休市。

佐科維多多表示，長假期應該有助刺激經濟，特別是部分地區及旅遊熱點，因此決定延長當地的古爾邦節假期。

印尼高中要求5點半返學 惹家長眾怒 【下一頁】

今次亦非印尼政府首次嘗試用長假期刺激經濟，在當地剛解除多數防疫限制時，佐科維多多亦曾下令公家機構批准舉辦演唱會及體育活動，呼籲民眾增加外出。疫情期間，佐科維多多亦呼籲印尼民眾多加網上購物。

消費為印尼經濟一大支柱，佔當地本土生產產出超過一半。高物價及職位創造放緩被指開始打擊印尼民眾開支及零售銷售額，同時當地「禁月」（Ramadan）後經濟活動較預期弱，刺激當地政府採取行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培