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馬斯克約朱克伯格擂台見 獲回覆：「發地址給我」

環球社會熱點 08:05 2023/06/23

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有報道指Faebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）或正準備一個名為Threads的項目，將與Twitter競爭。結果引來電動車Telsa創辦人兼Twitter擁有人馬斯克（Elon Musk）評論留言，他其後更向朱克伯格發出拳賽邀請。而朱克伯格亦大方回覆馬斯克，詢問拳賽地址。

美加失蹤潛水器乘客曾收書 關於鐵達尼號沉沒前最後時光 【下一頁】

現年51歲的馬斯克在Twitter引述文章留言指，確信地球已「急不及待」希望被朱克伯格控制，最少將會是「理智」（sane），並指曾有一刻對情況感到憂慮。

有網民提醒馬斯克小心，指現在朱克伯格已練習柔道，並在帖文中配上大量笑喊表情符號。馬斯克隨即回覆表示，如果對方願意，自己將和他打拳賽。

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朱克伯格其後將相關對話截圖，並在社交平台Instagram限時動態中用大字回覆，「發地址給我」（Send me location）。

美加失蹤潛水器CEO太太背景不凡 為鐵達尼號著名遇難者後人 【下一頁】

馬斯克曾在播客節目上透露，他過往曾短暫接受過空手道、跆拳道、柔道和巴西柔術的訓練，他亦曾公開一張和日本相撲選手打鬥的相片。

但朱克伯格亦被指「不弱」，他上月代表Guerrilla巴西柔術隊，並比賽中斬獲一塊金牌及一塊銀牌。

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責任編輯：李俊儀

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