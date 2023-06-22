【機迷熱話】任天堂直面會懶人包　「超級瑪利歐兄弟」時隔11年出新作

任天堂昨（21日）舉行任天堂直面會「Nintendo Direct 2023.6.21」，期間公布《皮克敏4》最新消息，及有關於Switch遊戲下半年陣容，包括「超級瑪利歐兄弟」、「索尼克」系列都布新作。記者為大家重點總結數個較為人熟悉，及受歡迎的遊戲系列資訊。

【機迷熱話】任天堂直面會今晚舉行 料公布下半年新作資訊

在直面會上，任天堂表示，將推出多個以「超級瑪利歐兄弟」系列的遊戲，包括《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《超級瑪利歐 RPG》重製版、《路易吉洋樓 2》重製版。其中《超級瑪利歐兄弟 驚奇》回歸經典2D橫向捲軸遊戲（又稱橫版闖關遊戲），更是該系列時隔11年才問世的新作，且內藏多個驚喜細節，如驚奇花可以開口說話、瑪利歐可變身成大象等。

另外，該企將會以「碧姬公主（Princess Peach）」為主角，推出遊戲新作。但目前遊戲名稱未定，料最早將於2024年發售。

至於盛傳許久的與《名偵探皮卡丘》相關的Switch遊戲，亦在昨日的直面會中確認推出。這名為《名偵探皮卡丘 閃電回歸》，是一種以「會說話的大叔皮卡丘」為主角的冒險遊戲。要求玩家搭配眾多寶可夢的力量，逐一解開在「萊姆市」中發生的各種事件之謎。

2023下半年登場的5大重點遊戲：

1/《皮克敏４》

遊戲類別：即時戰略

預定發售日：7月21日

支援中文：繁體中文和簡體中文

2/《超級瑪利歐兄弟 驚奇》

遊戲類別：闖關

預定發售日：10月20日

支援中文：繁體中文和簡體中文

3/《超級瑪利歐RPG》

遊戲類別：角色扮演

預定發售日：11月17日

支援中文：繁體中文和簡體中文

4/《名偵探皮卡丘 閃電回歸》

遊戲類別：冒險

預定發售日：10月6日

支援中文：繁體中文和簡體中文

5/《索尼克 超級巨星》

遊戲類別：闖關

預定發售日：2023年秋季

【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價 多國8月起加價

【AR眼鏡】ZTE nubia Neovision Glass開賣 索價4200港元 官方網站有售

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：