  • 30°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 20:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】任天堂直面會懶人包　「超級瑪利歐兄弟」時隔11年出新作

科技 19:02 2023/06/22

分享：

分享：

任天堂昨（21日）舉行任天堂直面會「Nintendo Direct 2023.6.21」，期間公布《皮克敏4》最新消息，及有關於Switch遊戲下半年陣容，包括「超級瑪利歐兄弟」、「索尼克」系列都布新作。記者為大家重點總結數個較為人熟悉，及受歡迎的遊戲系列資訊。

【機迷熱話】任天堂直面會今晚舉行　料公布下半年新作資訊

在直面會上，任天堂表示，將推出多個以「超級瑪利歐兄弟」系列的遊戲，包括《超級瑪利歐兄弟 驚奇》、《超級瑪利歐 RPG》重製版、《路易吉洋樓 2》重製版。其中《超級瑪利歐兄弟 驚奇》回歸經典2D橫向捲軸遊戲（又稱橫版闖關遊戲），更是該系列時隔11年才問世的新作，且內藏多個驚喜細節，如驚奇花可以開口說話、瑪利歐可變身成大象等。

另外，該企將會以「碧姬公主（Princess Peach）」為主角，推出遊戲新作。但目前遊戲名稱未定，料最早將於2024年發售。

至於盛傳許久的與《名偵探皮卡丘》相關的Switch遊戲，亦在昨日的直面會中確認推出。這名為《名偵探皮卡丘 閃電回歸》，是一種以「會說話的大叔皮卡丘」為主角的冒險遊戲。要求玩家搭配眾多寶可夢的力量，逐一解開在「萊姆市」中發生的各種事件之謎。

2023下半年登場的5大重點遊戲：

1/《皮克敏４》

  • 遊戲類別：即時戰略
  • 預定發售日：7月21日
  • 支援中文：繁體中文和簡體中文

2/《超級瑪利歐兄弟 驚奇》

  • 遊戲類別：闖關
  • 預定發售日：10月20日
  • 支援中文：繁體中文和簡體中文

3/《超級瑪利歐RPG》

  • 遊戲類別：角色扮演
  • 預定發售日：11月17日
  • 支援中文：繁體中文和簡體中文

4/《名偵探皮卡丘 閃電回歸》

  • 遊戲類別：冒險
  • 預定發售日：10月6日
  • 支援中文：繁體中文和簡體中文

5/《索尼克 超級巨星》

  • 遊戲類別：闖關
  • 預定發售日：2023年秋季

【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價

【AR眼鏡】ZTE nubia Neovision Glass開賣　索價4200港元 官方網站有售

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】無電製冷技術應用廣泛 降耗電量 + 提升設備效能
開啟hket App，閱讀全文
電玩手遊 科技產品 Pokemon 遊戲 Switch 任天堂 香港
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款