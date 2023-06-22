【儲局官員】博斯蒂克：支持聯儲局暫停加息　緊縮政策影響將愈見有效

聯儲局主席鮑威爾昨日在國會發言時，表明會繼續上調利率，但亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）卻放鴿，指支持聯儲局的目標利率維持在當前水平，又指過去多次加息後給予時間讓通脹放緩是審慎舉動，認為進一步加息的門檻較幾個月前為高。

博斯蒂克認為，讓限制性政策運作一段時間是審慎的，因為政策真正具有限制性還不到一年，而貨幣政策的變化需要時間才能對經濟活動產生實質影響。他又提到，有充分理由預計，聯儲局的緊縮政策會在未來幾個月愈見有效，將加快實現目標的進程。

他指出，隨著通脹放緩且實際利率上升，貨幣政策其實已經收緊，將這種狀態稱為「被動緊縮」，認為如果最近的通脹趨勢持續，有助聯儲局繼續朝著目標將通脹降低至2%目標水平邁進。因此，認同現時進一步加息的門檻已較幾個月前為高的論點。

博斯蒂克今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

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編輯：葉志偉