【IG抖音化】Instagram推出新功能　支援下載Reels短片

面對社交平台TikTok等強大的競爭對手，Instagram（IG）似乎有意繼續向TikTok學習。Instagram近日宣布，其Reels短片新增下載功能，美國用家已率先適用。

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綜合外媒報道，Instagram行政總裁Adam Mosseri日前透過其Instagram廣播頻道宣布，美國用戶只要點擊Reels短片的「分享」圖標，然後選擇下載選項，便可將該Reels下載到其相冊中。但該功能只適用移動裝置應用程式，且只適用於由公開帳戶所發布的短片，公開帳戶的用家亦可禁止他人下載自己的影片。

據其發布的圖片顯示，下載的影片將顯示Instagram徽標，及該Reels發布者的帳戶名稱，如從TikTok下載的影片時，會自動加水印一樣。

然而，除了Mosseri直接提及的美國地區外，目前尚未知Instagram是否有意將該分享功能開放至其他地區，及相關的時間表。

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責任編輯：殷凱怡

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