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【新股IPO】網上健身平台Keep通過上市聆訊　料集資約7.8億元

新股IPO 16:57 2023/06/22

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【新股IPO】網上健身平台Keep通過上市聆訊　料集資約7.8億元

內地網上健身平台Keep已通過聯交所聆訊，反映公司短期內可以展開招股程序。據早前消息，Keep最新集資目標為1億美元（約7.8億港元），較去年傳出的集資5億美元，明顯更為保守。高盛早前宣布辭任Keep整體協調人後，由中金出任Keep獨家保薦人。

高盛再度退任中資IPO整體協調人，可見【下一頁】

Keep主要業務包括自有品牌運動產品、會員訂閱及線上付費內容， 廣告和其他服務。

按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數計算，Keep 為內地最大網上健身平台。招股文件顯示，中國健身人群中有77.5%了解 Keep 移動應用程式，去年平均月活躍用戶達3,640 萬名。

據公司最新更新資料，今年Keep首季收入為4.47億元（人民幣，下同），按年增長7.2%，主要由於入會員訂閱及線上付費內容業務的收入增加， 該收入分部項下虛擬體育賽事業務的增長迅速。非國際財務報告準則下，Keep今年首季經調整虧損淨額由2022年同期1.55億元降至本年度的1.18億元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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編輯：麥德銘

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