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聯儲局鮑威爾：抗通脹尚未成功 仍有很長的路要走

環球政經 15:00 2023/06/22

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美國聯儲局（Fed）上周宣佈維持利率區間在5至5.25厘不變，是自去年3月份開啟加息周期以來，首次暫停。主席鮑威爾出席國會聽證會時表示，將通脹率降回2%的目標的鬥爭仍有很長的路要走。

鮑威爾表示，通脹壓力仍然很高，將其降至目標的過程將需要進一步加息。

「我的同事和我都明白高通脹造成的困難，我們仍然堅定地致力於將通脹減至到2%的目標」

投資者普遍預期聯儲局於7月的會議上再加息，盡管金融市場指標反映出對聯儲局在該會議後將提供更多加息的懷疑。

鮑威爾還提到了政策收緊對住房等利率敏感行業的影響，「我們已經看到了我們的政策緊縮對經濟中對利率最敏感的部門的需求的影響，比如住房。

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

「然而，貨幣緊縮的全部效果需要時間來實現，特別是對通脹的影響。」最近會議不加息的決定被認為是收集更多資訊的謹慎一步。

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青姐話
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撰文 : 林斯凱

貨幣政策 經濟 加息 香港 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 行業

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