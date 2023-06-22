中大研究生月花11000元　租白石角嘉熙開放式單位

暑假租務旺季即將來臨，內地大學生開始出動租樓，其中大埔白石角嘉熙有開放式單位以11,000元租出，租客為中大研究生。

中原地產徐家倫說，嘉熙5座中層B室，實用面積249平方呎，開放式間隔，月租原開價約11,500元，議價後以11,000元租出，實用呎租約44.2元。代理說，租客為一名內地女生，是中大研究生，見上述單位價錢合理，而且間隔合用，亦方便上學，即決定以先付半年租金形式入市單位作自住之用。

資料顯示，業主於2018年以約477萬元購入單位，以月租11,000元計，現可享約2.8厘租金回報。

延伸閱讀 筲箕灣傲華折實最平478.8萬起 平均呎價逾2.3萬【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機