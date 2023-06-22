Netflix：對韓25億美元投資不會剝削當地人才 未來會繼續投資

韓國一些立法者呼籲Netflix（NFLX）與創作者分享更多利潤，Netflix聯合行政總裁Ted Sarandos保證，公司在大量投資韓國媒體內容的同時，不會忽視當地的年輕人才。

今年4月，Netflix宣布對韓國媒體內容投資25億美元。Sarandos強調，創作者和製作人得到了公平的補償，Netflix積極支持新興人才。「例如，Netflix於2022年至2025年間製作的作品中，有很大一部分會來自首次創作的作家或導演。」

Sarandos透露，Netflix正在與韓國廣播促進會合作，為年輕人提供機會，讓他們在製作行業獲得經驗。此外，Netflix打算擴大其媒體內容投資，包括電影和非小說。

在訪韓期間，Sarandos承諾，除之前宣布的25億美元外，子公司Scanline和Eyeline Studios Korea將在未來6年內投資1億美元在韓國媒體內容。

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Sarandos計劃與韓國總理韓悳洙會面，討論韓國和美國在串流媒體市場上的娛樂業合作。盡管政府對Netflix在韓國串流媒體市場的主導地位有一些擔憂，但其已宣布計劃為本地平台提供財政支持，以與全球對手競爭。

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