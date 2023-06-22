日政府被揭曾誘騙逾2.5萬人強制絕育 年齡最低僅9歲

日本國會最新調查報告披露，在長達近50年內，超過2.5萬名有健康問題或殘障人士被誘騙接受絕育手術，其中年齡最輕的受害者年僅9歲。

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針對第2次世界大戰後，1948年至1996年間，關於已廢除的「優生保護法」的調查報告於周一（19日）發布，當中揭露約1.65萬人因為相關法律，在未有同意下被安排接受絕育手術。另有約8,000人在受壓下，同意接受絕育手術。

報告指出，另有近6萬名女性因為遺傳病，遭勒令接受墮胎手術。據悉多數受害人為女性，年齡最輕的受害者為一對分別9歲的男女童。

長達1,400頁的報告公開後，內閣官房長松野博一表示政府深切反省，並向所有曾受強制絕育手術的受害者及人士道歉。他保證政府會採取措施，確保國會妥善處理報告中提出的問題。

優生保護法允許政府可以要求，有智力障礙﹑精神問題或遺傳病人士接受絕育手術，避免「有瑕疵」後代出生。報告指部分人被要求接受絕育手術，換取社會福利或結婚。

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報告亦引用1975年的高中健康及體育課本，指當年政府宣揚透過優生學，改善及增強日本整體大眾的基因傾向。

早於2019年國會已通過法案，允許多年來遭非自願絕育手術的受害者可獲320萬日圓賠償（約17.6萬港元），但不少維權團體表明金額遠不足以反映受害者曾遭遇的傷害。

報告公開後再次引發不少社會人士批評，受害者代表律師讚揚報告全面公開揭露強制絕育的可怕真相，惟坦言仍有關鍵問題未回應，當初為何會創立及通過優生保護法，以及為何需要近50年才廢除與受害者從未獲賠償。

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責任編輯：吳漢培