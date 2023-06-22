【人民幣匯價】離岸人民幣跌0.1%　官媒：理性看待人民幣滙率波動　下半年升值是大概率事件

自人行調低關鍵政策利率後，人民幣滙價偏軟，離岸價（CNH）曾失守7.2水平。內地《經濟日報》發文指，應理性看待人民幣滙率波動，「至於對美元滙率有所貶值，是市場機制發揮作用的結果，下半年人民幣對美元滙率升值是大概率事件」。

內地今日（22日）假期，在岸市場休市，截至下午4時55分，離岸人民幣貶值0.1%，1美元兌離岸人民幣7.1827元。

內地《經濟日報》文章稱，經濟恢復不及預期等因素帶來人民幣滙率貶值。同時，外滙供求關係對人民幣滙率也有較大影響。進入今年以來，首2個月銀行累計結售滙保持順差，但1月至4月逆差98億美元。這意味着對美元需求增加，也推動美元對人民幣滙率走強。

文章指，面對人民幣滙率變化，要保持理性認識。從長期看，中國經濟增長態勢向好，經濟基本面對人民幣滙率有強有力的支撐。歷史數據來看，人民幣對美元滙率短期波動是常態，企業和個人對賭人民幣貶值或升值都不是理性行為。

文章最後指出，回歸當下，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。隨着聯儲局暫停加息，美國政府債務上限風險化解，避險情緒下降，其經濟下行壓力逐步顯現，預計美元指數回調將延續。相反，中國推動經濟回升向好的政策措施陸續落地，成效逐步顯現，經濟增長內生動力增強，將對人民幣滙率形成有效支撐。

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編輯：胡學能