【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】NBRC跑團殺入天水圍 光頭幫肥仔與何圖密密練跑

2020年光頭幫《天水圍Gang Gang》一曲大紅，歌詞以天水圍不同地方相串連，住新界西北特別是住天水圍的年青人感受特別深，而去年光頭幫亦有另一首《柴灣角街》。最近New Balance 跑會NBRC殺入天水圍開設訓練班，家住天水圍的光頭幫成員肥仔（賴泰）及為光頭幫多首歌曲MV執導的著名MV導演何圖 (Travis Good) ，都有一起落場參與。

▲ 光頭幫肥仔（右二）及何圖（左三）齊齊參與NBRC天水圍訓練班。

▲ 除了何圖，保錡也有出席NBRC天水圍活動。（圖片拍攝：馬木幾）

每次NBRC 的星期四訓練共分三組，A組是間歇跑練習(interval)，專攻速度，較為辛苦，B及C組則是長跑練習，B組大約12公里，平均每公里速度約5分30秒左右，而C組則大約8公里，平均每公里速度6分至6分30秒左右。今個月初第一次參加NBRC訓練的肥仔及何圖表示訓練時大家都很認真，肥仔指NBRC隊員很熱血，「第一次操得咁『甘』，感覺一齊練跑好熱鬧，嚟緊會跑多啲！」何圖則指當日自己「諗都無諗」就選了A組，「講真中途跑到想放棄，但因為整隊人一齊練，大家嘅熱血都影響咗我，令我堅持到最後，亦令我發現要迫自己先會進步。」

以往都有跑步的何圖，指自今年初開始，每個月都會跑兩至三次，每次5公里左右，想「迫吓自己」做多些運動，經常和肥仔去跑，因為光頭幫只有肥仔喜歡跑步，初初只是想「郁吓出吓汗」，但慢慢發現愈跑愈好玩，四月開始就再跑多些。何圖每星期都會找一日跑一次10公里，特別鍾情到小欖青山公路一帶跑，因為人較少及可以邊跑邊望海景，更舒服，肥仔則指如果天水圍跑就主要跑臭河一帶，練習10公里跑就會跑青公。

何圖認為跑步絕對幫到創作，因為跑的時候腦部可以完全放空及休息，休息過後會有更多諗法，亦發覺跑步可以訓練耐性，認為自己欠缺耐性的何圖，亦因此跑多些步，並自此改變自己的生活不再日夜顛倒，在日間做事更有效率，肥仔亦指跑步是一個練習意志力很好的方法。

▲ 何圖認為跑步令自己有更多創作想法，亦令自己變得更有耐性。（圖片來源：Travis.Good 何圖IG專頁）

何圖由細到大都喜愛運動，自小就有踩滑板及玩Fixed Gear（固定齒輪單車），但從沒有參加過有關比賽，對上一次參加跑步比賽已經是中學陸運會；小時候有打過欖球、閒時做健身的肥仔亦未曾參加過任何運動比賽。何圖和肥仔打算明年一月參加香港馬拉松的半馬賽事，所以即使未來月份NBRC訓練到其他區舉行，也打算盡量參與，始終大家一起訓練的氣氛很不錯。

至於跑步心得，肥仔分享今年第一次順利一口氣跑到10公里，成功感非常大，未來希望自己能夠瘦一點。「希望鼓勵到大家跑步，我咁嘅身形都可以跑到，唔好比體形限制自己！」何圖則指：「只要用心，人人都是食神！」

▲ 肥仔鼓勵大家跑多些，不要被體形所限制。（圖片來源：Lai Tai 肥仔IG專頁）

未來作品及導演大計方面，繼《天水圍Gang Gang》及《柴灣角街》後光頭幫會否有更多不同的地區歌曲，肥仔笑言暫時未有新的想法，想到會試試。何圖計劃拍攝更多不同類型的作品，挑戰更多未曾嘗試過的拍攝內容，更希望可以有機會拍電影。

▲ 《天水圍Gang Gang》一曲是光頭幫成名作。（圖片來源：光頭幫Tomfatki facebook專頁）

過去一年，NBRC跑遍香港不同角落，與不同地區的跑友訓練，不少跑友更經常跨區參與，更有不少星級嘉賓與大家一起跑步。下半年NBRC訓練班將改為每兩個月報名及更換場地，相信很快就會公開接受報名，大家有興趣的話，記緊留意NBRC Strava專頁最新動向。

▲ NBRC天水圍訓練班十分熱鬧。（圖片拍攝：馬木幾）

▲ 上個月NBRC訓練班在將軍澳舉行，跑過將軍澳跨灣大橋。（圖片來源：NBRC Strava專頁）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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