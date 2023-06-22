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【港交所388】紅色的士現身紐約　與港交所開辦事處又有關？

股市 16:34 2023/06/22

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港交所 （00388） 年初在紐約開設辦事處，並於本周正式開幕，由港交所行政總裁歐冠昇親自到當地舉行酒會，接待美國金融及市場基建行業的領袖，介紹香港市場的優勢，以及港交所致力在紐約推廣亞洲發展機遇的計劃。

港交所不單選在紐約洛克菲勒中心 （Rockefeller Center）舉行酒會，也同時找來一架香港紅色的士走在紐約街頭，更加駛到曼克頓納斯達克大屏幕前，宣傳最新辦事處開業。

港交所一年內先後開辦倫敦、紐約辦事處

港交所集團行政總裁歐冠昇（右）及市場拓展聯席主管董凱文主持開業儀式

港交所原先已在北京、上海和新加坡設立海外辦事處，並於今年上半年開設倫敦、紐約辦事處。

港交所表示，紐約辦事處以HKEX （U.S.） LLC 的名義營運，由董事總經理兼北美業務發展主管Roger McAvoy領導，辦事處於北美客戶的辦公時間內提供服務，為交易所的北美客戶提供更多有關亞洲資本市場的最新發展、各種產品及服務的資訊，有助集團與區內客戶建立更好的關係。

港交所續指，會通過紐約辦事處積極推廣香港活躍及多元化的新股市場和證券市場、直接連接中國內地市場的互聯互通機制、香港市場上豐富的離岸人民幣生態圈和不斷擴大的亞洲及國際衍生產品組合。

歐冠昇表示，加強跨市場和跨地域的聯繫是集團核心工作之一，交易所將為國際客戶提供實地支援及聆聽他們的所需，實現共贏。

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編輯：麥德銘

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