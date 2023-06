【港交所388】紅色的士現身紐約　與港交所開辦事處又有關？

港交所 (00388) 年初在紐約開設辦事處,並於本周正式開幕,由港交所行政總裁歐冠昇親自到當地舉行酒會,接待美國金融及市場基建行業的領袖,介紹香港市場的優勢,以及港交所致力在紐約推廣亞洲發展機遇的計劃。

港交所不單選在紐約洛克菲勒中心 (Rockefeller Center)舉行酒會,也同時找來一架香港紅色的士走在紐約街頭,更加駛到曼克頓納斯達克大屏幕前,宣傳最新辦事處開業。

A #HongKong taxi in the heart of #NewYork City? HKEX in Manhattan? 🚗 Watch the video. #HKEXintheBigApple @aguzin pic.twitter.com/tNSvZmaMIf