【劉‧住保鮮期@iM網欄】日本三大影壇巨擘 終極打造《怪物》

如果你有看過日本神級導演是枝裕和執導的《小偷家族》和《孩子轉運站》，相信你不會錯過他最新的日語電影《怪物》。這部電影成功突破是枝裕和過往框框，編、導分拆，台前幕後陣容鼎盛，分別由是枝裕和導演、坂元裕二編劇打造原創劇本、搭配殿堂級音樂大師坂本龍一，這部電影配樂更是他離世前最後一份作品，彌足珍貴。

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前則有頂尖實力巨星比拼演技，包括有日本金像影后安藤櫻、日本金像男星永山瑛太、《阿信的故事》田中裕子，首登大銀幕的陽光男孩黑川想矢和柊木陽太。電影集合編、導、樂、演精英，強強聯手製作這《怪物》。而坂元裕二亦憑這部電影勇奪今年第76屆康城影展的最佳劇本獎，筆者當然懷着十分期待的心情去看優先場。

故事發生在位於背山而面向澄明大湖的郊區小鎭。數年前，受市政府合併的影響，穿越小鎮的鐵路綫停運，路軌生鏽，車站被廢棄，都被草木覆蓋，大家亦早已習以為常。某夜，麥野早織（安藤櫻）在家中陽台上眺望附近商住大廈的大火，為11歲的兒子湊（黑川想矢）提出的奇怪問題而感到不解？湊問：「移植了豬腦的人，是人？是豬？」湊的班主任保利老師（永山瑛太）說過曾有這樣的研究。其實，自從丈夫因意外去世後，早織便和湊一起相依為命。近來早織常發覺湊身上頻繁發生奇怪的事情，例如丟失一隻鞋子、從暖水瓶中倒出泥水等等，這都讓早織憂心不已。某夜，早織駕車四處尋找晚歸的湊，在停運的鐵路綫上一條黑暗的隧道之中找到了他。湊好像在等着誰一樣，舉起手提電話的手電筒，叫喊：「怪物，你是誰？」後來湊上了早織的車，卻在行車途中突然打開車門跳了出去。幸運地，他只受了輕傷，腦部掃描檢查也沒有發現異常，但湊卻哭訴，保利老師竟說：「湊的腦袋已經換成了豬腦」。

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之後發生的事情看似變得複雜，例如早織去學校投訴保利老師，冷漠的伏見校長（田中裕子）為事件草草調查，又命令保利老師不情不願地道歉。數日後，保利卻向早織說：「你的兒子欺負了別人啊，他在家中也會持刀或者其他利器嗎？」事件之後更被當地媒體大肆報道，輿論一發不可收拾。當你以為這是一件老師和學生、同學及朋輩之間的欺凌事件，兩位小主角卻在一個強風暴雨靠近的早上，突然失去了蹤影。原來事件的一切起因，都是源於少年人的疑惑，疑惑嚮往那個似是而非，卻又令他們蠢蠢欲動欲試的世界。



筆者一向覺得日本電影節奏休閒，加上音樂大師的配樂，很容易令人茫然陶醉在當中氛圍，從而有減壓放鬆的感覺。尤幸猛然覺醒時，依然能理解故事當刻的狀況。大師級的作品就是這樣，能令你徘徊蕩漾在戲中，繼而啟發思考令你細味當中想表達的意義，箇中享受程度就交由觀眾自行感受。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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