【網絡熱話】Google新手機廣告　暗諷iPhone零創新（有片）

Google等外國企業不時會透過廣告，明嘲暗諷競爭對手，冀將對手比下去以吸引消費者。Google自家手機品牌Pixel推出新廣告系列，更將盾頭直指iPhone。

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這個以「#BestPhonesForever」為主題的廣告系列，一共有5條以會說話的iPhone 14 Pro和Pixel 7 Pro或Pixel Fold 為主角。雖然廣告看似以兩部手機的對話，平息了兩大手機品牌的競爭，繼而轉化成為朋友，但當中內容諷刺意味十足。

其中，在一段名為「Plateau」的廣告影片中， iPhone 14 Pro 是主角，而Pixel 7 Pro就向iPhone 14 Pro講述多項iPhone沒有的功能，包括天文攝影模式、通話輔助和30倍變焦等，甚至直指蘋果的新手機不再創新，令iPhone 14 Pro亦表示嫉妒Pixel的AI技術。在「Open Up」影片中，Pixel Fold向iPhone展開摺疊手機的大屏幕時，更直接嚇暈iPhone。

事實上，Google經常找機會嘲笑蘋果，儘管以往的結果好壞參半，但今次Gogle的新廣告系列一出，暫時獲得不少正面好評。有網民認為Google在影片中，稱讚iPhone為「傳奇」已算客氣；亦有人大讚Google的幽默感。

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責任編輯：殷凱怡

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