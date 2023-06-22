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【Unilever】深膚色消費者市場被忽略　Unilever深耕黑人護髮護膚市場

商業 16:06 2023/06/22

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企業不斷尋找發展方向，而近年美國品牌就更關注當地深膚色消費者市場的潛力。據外媒《紐約時報》報道，調查機構麥肯錫去年公布的一份報告顯示，顯示美國的黑人消費者，對頭髮和皮膚護理產品的不滿，是其他種族群的3倍。同時，黑人女性的護髮和造型護理流程亦比其他族群，尤其是白人性多用兩倍的份量，她們每年花費約18億美元(約140.4億港元)於頭髮及皮膚護理上。

消費品集團Unilever，近年發現長期被低估了、越來越重要的黑人護髮市場。Unilever發現，對來自印度、非洲的深膚色人群的需要有一定了解，但對美洲上深膚色消費者的了解反而不夠多，故日漸積極爭取。

近期，該公司每周會邀請約50名男女到訪其名為「Polycultural Center of Excellence」 的理髮店，當中過半的參與者是深膚色人士，他們都不知道要測試的產品名稱，以及測試的目的。Unilever主要想了解參與測試人士如何與產品互動，估計過程中或會揭示出一些新的用途。

事實上，早於2020年Unilever已推出了專為深膚色人士皮膚而設的系列Mele，產品包括精華液和防曬霜等護膚系列。品牌SheaMoisture 也開始銷售針對頭皮屑的頭皮護理系列，根據調查機構Euromonitor 2022 年的一項調查顯示，這是黑人女性關心的頭髮護理痛點之一。

編輯：梁巧恩

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