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【券商點睇】去年業績觸底有望步成長新階段 首予上美股份「增持」評級

股樓投資 22:15 2023/06/22

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國泰君安表示，上美股份（02145）為國貨多品牌美妝龍頭，其2022年業績觸底，有望步入成長新階段。該行認為，化妝品行業仍有結構性機會，母嬰、洗護存在升級空間；加上在抖音的增勢強勁，存在結構性紅利提升。國貨效率優、份額存提升空間，集團化為本土美妝企業成長必經之路，公司有望受益，該行首予其「增持」評級，目標價29.9元。

 

【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

該行稱，上美股份2003年「韓束」品牌成立後通過渠道擴張快速起盤，再捕捉面膜市場紅利及母嬰品類國貨缺口，推出「一葉子」、「紅色小象」品牌。同時品牌矩陣豐富度同業領先，目前以形成覆蓋護膚、母嬰、洗護三大品類的多品牌矩陣，其中主力三大品牌「韓束」、「一葉子」定位大眾護膚，「紅色小象」定位大眾母嬰護理，2022年三品牌營收13億、5億及7億元人民幣。

 

【快手 1024】快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？【見下頁

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該行認為，公司向下放權激勵充分、渠道嗅覺敏銳，並看好韓束在抖音放量，並關注「一葉子」轉型和新品牌建設進度。各品牌方面，「韓束」加大抖音投入力度、優化貨品及團隊，近期自播月度GMV起量明顯，拉動品牌高增；「一葉子」發力純淨美妝轉型、產品體系化建設加強，後續有望發力；「紅色小象」為國貨母嬰品牌龍頭，產品價格帶升級中；儲備品牌中，嬰童護膚品牌「一頁」合作明星及專家、極方定位頭皮護理，勢能較好有望貢獻增量。

 

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記者：鄭昊彤

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抖音 港股 大行報告 上美股份（02145） 增持 美妝 護理

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