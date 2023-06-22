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港交所紐約辦事處開幕 提升北美地區服務

股樓投資 15:48 2023/06/22

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港交所（00388）紐約辦事處開幕並於紐約舉行酒會，行政總裁歐冠昇於會上主持敲鑼儀式，標誌紐約辦事處正式啟用。歐冠昇與高層管理團隊接待了美國金融及市場基建行業的貴賓及領袖，介紹香港市場優勢、港交所在紐約推廣亞洲發展機遇的計劃。 歐冠昇表示，紐約辦事處將可更直接向北美客戶介紹香港及港交所的故事，更緊密連接香港與紐約兩個國際金融中心。

 

 

同場加映：【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

 

港交所表示，會通過紐約辦事處為香港交易所的北美客戶提供更多有關亞洲資本市場的最新發展、各種產品及服務的資訊，以及積極推廣香港的新股市場和證券市場、直接連接內地市場互聯互通機制、香港市場上的離岸人民幣生態圈和亞洲及國際衍生產品組合。

 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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港交所亦表示，紐約辦事處會以HKEX (U.S.) LLC 的名義營運，並將由董事總經理兼北美業務發展主管Roger McAvoy領導，連同倫敦辦事處，將與港交所在北京、上海及新加坡的現有辦事處互補，拓展集團的國際網絡。 

 

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記者：鄭昊彤

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