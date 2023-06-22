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【物流新方向】豈止叫車咁簡單？　GOGOX拓速遞、保險服務

商業 15:10 2023/06/22

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以前「雞記」年代，司機靠無線電機接單，不但要交台機費，還要鬥平搶客，生意難做，隨著智能手機普及，他們很多都轉投Call車App的懷抱，令收入更加穩定。現時Call車平台不單是汽車接送那麼簡單，有本地薑努力擴展海外市場之餘，更大力發展港鐵站速遞服務及自動化送貨機械人等，預期今年生意額可保持雙位數增長。

【端午節】餐飲業未寄厚望　午市或比晚市好

司機阿燊十多年前開始加入Call車平台，「那時傳統台客路漸少，又要每年付數百元台機費，所以轉用App」，他表示，現時因為要鬥快按電話搶客，有時都會衍生安全問題，「每天約接到十多張單，跟以前做傳統台收入相若，都是每天千多元生意。」

陳先生本身接載熟客及做公司定單，但疫下生意減少，2年前加入GOGOX，「好處是夠彈性，想接單就開程式」，現時他5成時間做熟客，另外5成接GOGOX定單，每天收入逾1,500元，雖然收入不錯，但成本也很高，「供車、泊車、驗車、油錢、停車場和保險等，每月工作20天，最後落袋只是1萬多元。」

阿Ren之前做推銷員，半年前想改變生活而轉做Call車司機，「一開始沒經驗，經常行錯路，現在已適應」，他對新工作表示滿意，「時間自由，不會困在同一地方，又可以和客人傾談」，他現時每天接到十多張單，收入千多元，跟以前的收入相若。

Jackie則於2020年頭加入行列，「每天都有很多定單，收入穩定，一天收入約1,500元」，他認為公司有很多規矩，例如去排倉輪候時間很長，卻不能收費，「我都明白公司須有清晰價目表，所以很理解。」

一切由飯盒送貨開始

GOGOX（前身GoGoVan）10年前由3位年輕人創立，聯合創辦人關俊文（Reeve）說，當時他們夾了2萬元在發泡膠飯盒上印廣告，然後免費派發給餐廳使用，「當年還是無線電機年代，每天早上7時開始就打電話去Call台，打4、5個小時都未必找到一輛車。」

之後他們學精了，每次請到司機都記下對方電話，「那時智能電話剛興起，Whatsapp群組每次只能加10至15人，需要送貨時，我們就同時向多個群組發信息」，於是問題就出現了 – 不同群組的司機同時應機，混亂得難以管理。

「自肥」變成大生意

GOGOX聯合創辦人關俊文說，本來只想做App「自肥」，最後卻發展成為上市公司。（黃建輝攝）

之後他們招募多2個合夥人，開始寫電召汽車程式 GoGoVan「自肥」，並嘗試招募司機，萬事起頭難，Reeve幾個初生之犢由朝到晚於工廈、停車場、公屋等洗樓式派傳單，2、3個月下來竟有500位司機加入，「大台每月都向司機收取月費，司機又愈收愈平搶生意，我們沒有月費，只收取幾個巴仙佣金，讓司機有更多收入，他們就開始嘗試。」

為了做大平台，GoGoVan初期都沒有錢賺，只靠微型創業基金維生，可幸當時有很多傳媒報道，至2013年尾，他們每天已有3千張單。翌年，GoGoVan希望開拓海外市場，第一站是新加坡，但各處鄉村各處例，開拓新市場並不容易，「例如新加坡並沒Call小型貨車的習慣，韓國愛用電單車送貨，內地則競爭巨大」，於是他們聘請當地員工，重新教育市場，改善營運，去年韓國增長達31.9%， 印度增長704.3%。

推出港鐵站速遞服務

疫情之下，大家都習慣網購，GOGOX於是大力發展速遞業務，例如是幫助中小企送貨、收集口水樣本、派發抗疫物資等，其中一個疫後仍大有可為的板塊是送藥，「疫下興起視像診症，一些私營醫院、診所等，都會請我們送藥」，他們有既定程序防止派錯，「疫後視診服務仍相當流行，打工仔病了不想排隊看醫生，我們都可以即時送藥。」

GOGOX並於剛剛的4月尾推出港鐵站速遞服務，市民將貨品交到香港站、觀塘站、南昌站和九龍塘站的7-11便利店，只要10元，2小時內就可以將貨物送到另一個站，港鐵速遞服務會試行3個月，反應良好的話會擴展至其他港鐵站。

機械人自行搭𨋢送貨

GOGOX機械人將來會長駐屋苑和寫字樓，自己乘搭電梯送貨，節省司機的時間。（黃建輝攝）

Reeve指出，現時司機送貨有一個痛點，就是泊車、等𨋢、送貨等往往要浪費很多時間，於是GOGOX與Rice Robotics合作，推出GOGOX機械人，將來長駐屋苑和寫字樓，「司機只需將貨品放入機械人內，它們就會自動搭𨋢送貨」，每部電梯經過改裝都可以做到，他期望今年可以於屋苑實現計劃，節省司機20%時間，讓他們可接更多定單增加收入。

去年年底GOGOX更成功拿取保險經紀牌照，將分別為司機和客人推出汽車及本地貨運保險，隨著連串動作，Reeve期望品牌今年生意額會有雙位數字增長。

【香港經濟】首季國際收支錄36億盈餘　勝去年第四季的165億元赤字

本報記者：歐陽佩

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