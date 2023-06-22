【Intel動向】Intel重組製造業務　晶圓代工服務將獨立運行

芯片製造巨頭英特爾（Intel）近年積極為其他半導體公司，提供晶圓代工的第三方芯片製造業務，提升吸金能力。Intel昨（21日）表示，將重組其製造業務，料明年製造收入達逾1,565.6億港元。

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Intel日前在晶圓代工投資者會議上宣布， 晶圓代工服務（IFS）將分拆為獨立運行的單獨事業體 ，並將開始產生利潤。但該企未有透露是否會進一步擴大晶圓代工服務規模，及相關業務發展的明確時間表。

其財務總監David Zinsner則在投資者電話會議上表示，Intel的內部業務部門，與製造業務部門正建立「客戶及供應商關係」。基於此營運模式，該企明年將成為第二大晶圓代工廠，製造收入將超過200億美元（約1,565.6億港元）。

瑞士銀行分析師Timothy Arcuri指，英特爾分拆晶圓代工事業，可避開與客戶競爭的疑慮，擴大接單優勢。惟台媒《數位時代》引述半導體分析師陸行之指，英特爾目前仍然完全持有晶圓代工製造部門的股權，對増加獲利幫助不大。

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責任編輯：殷凱怡

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