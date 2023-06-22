  • 31°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Intel動向】Intel重組製造業務　晶圓代工服務將獨立運行

16:00 2023/06/22

分享：

分享：

芯片製造巨頭英特爾（Intel）近年積極為其他半導體公司，提供晶圓代工的第三方芯片製造業務，提升吸金能力。Intel昨（21日）表示，將重組其製造業務，料明年製造收入達逾1,565.6億港元。

【Intel半導體】Intel獲德政府100億歐元補助　德國建半導體廠房

Intel日前在晶圓代工投資者會議上宣布， 晶圓代工服務（IFS）將分拆為獨立運行的單獨事業體 ，並將開始產生利潤。但該企未有透露是否會進一步擴大晶圓代工服務規模，及相關業務發展的明確時間表。

其財務總監David Zinsner則在投資者電話會議上表示，Intel的內部業務部門，與製造業務部門正建立「客戶及供應商關係」。基於此營運模式，該企明年將成為第二大晶圓代工廠，製造收入將超過200億美元（約1,565.6億港元）。

瑞士銀行分析師Timothy Arcuri指，英特爾分拆晶圓代工事業，可避開與客戶競爭的疑慮，擴大接單優勢。惟台媒《數位時代》引述半導體分析師陸行之指，英特爾目前仍然完全持有晶圓代工製造部門的股權，對増加獲利幫助不大。

【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel

【Intel品牌重塑】Intel系列改名　Core產品捨棄i系列命名　新增Ultra系列

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
2023/06/21
【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
2023/06/21
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價
今日
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價
【科技狂人】社交平台戰變真格鬥？　馬斯克發文向朱克伯格挑機
今日
【科技狂人】社交平台戰變真格鬥？　馬斯克發文向朱克伯格挑機

你可能感興趣

【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
19:09 2023/06/21
【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
20:24 2023/06/21
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價
今日 12:37
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價
市場拓展 科技產品 分拆 晶片 Intel
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【港元定存】港元半年定存最高4.4厘 息口快見頂先鎖息22萬
【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
【美元定存】美元定存中長息最高5.5厘 8行搶推5厘超高息
【搶人才】亞太區缺220萬網安人才　宜加強公司文化改變招聘觀念吸引人才
【搶人才】亞太區缺220萬網安人才　宜加強公司文化改變招聘觀念吸引人才
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【港元定存】港元中長期定存息最高4.4厘 8大小銀行搶推4厘息
【ESG】渣打提供90隻ESG基金供客任揀 力促多元化綠色金融
【ESG】渣打提供90隻ESG基金供客任揀 力促多元化綠色金融
【港元定存】特色港元定存最高息4.38厘 半年結前多家港銀加息
【港元定存】特色港元定存最高息4.38厘 半年結前多家港銀加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款