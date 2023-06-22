【英國王室】哈里梅根再失搖錢樹 播客節目名商標註冊被拒

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）移居美國後，積極發展個人事業。但有指兩人近日再次傳出壞消息，梅根的播客（Podcast）節目名稱Archetypes未能成功註冊為商標，錯失另一收入來源。

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英國媒體《每日郵報》宣稱，梅根要求獨家享有Archetypes在可下載音源及Podcast上﹑談論女性文化待遇及刻板印象內容的節目命名權。

美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office，PTO）以可能與現有商標登記混淆為由，拒絕梅根Podcast節目Archetypes登記成獨家商標的要求。

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據悉，亞利桑那州企業Archetypes LLC早於2015年時，已登記同名商標，獲得「營養﹑健康﹑性別﹑心理及自我發展」領域等內容的書籍及文章的命名使用權。因此，PTO拒絕梅根一方的申請。

哈里梅根的代表律師另外入稟申請，延長3個月審核關於梅根的Archetypes的商標註冊，但法庭文件紀錄顯示，申請同樣被PTO駁回。

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責任編輯：吳漢培