  • 32°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英式早餐】食材成本下降　英國早餐指數首次下降

商業 14:55 2023/06/22

分享：

分享：

隨著5月份英國各種食材成本下降，反映英國民生水平的早餐指數首次錄得下跌。除煙肉外，幾乎所有類別的價格都比一個月前有所下降。原料平均價格較4月份下降1.6%，而上月上漲0.5%。 

【端午節】餐飲業未寄厚望　午市或比晚市好

「彭博早餐指數」是彭博社使用英國國家統計局提供的產品尺寸，來衡量香腸、煙肉、雞蛋、麵包、牛油、蕃茄、蘑菇、牛奶、茶和咖啡等英式早餐常見食材的價格，從而計算而來的民生指數。

難回到俄烏戰爭前水平

然而，食材成本仍遠高於一年前。英國最大零售商Tesco Plc行政總裁Ken Murphy就指，雜貨價格不太可能回到俄克蘭戰爭之前的水平。

超市正盡量減價以求生存。Marks & Spencer早前已有70多種商品減價，並鎖定另外150種商品的價格。英國英國第四大連鎖超市Morrisons今年已減價六次，第六次影響近50種商品涉及2,600萬英鎊。

英央行或再加息歇通脹

儘管如此，英式早餐大部分食材的價格仍較去年同期上漲。英國整體通脹形勢嚴峻，5月份消費者物價指數漲幅與上月相同。 唯一好消息是，有指食品價格上漲的速度已在放緩。

【人工智能】日飲料廠以AI協助判斷運送破損以減少浪費

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】人魚學校外地開深造班 建私家泳池拓業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【香港經濟】首季國際收支錄36億盈餘　勝去年第四季的165億元赤字
2023/06/21
【香港經濟】首季國際收支錄36億盈餘　勝去年第四季的165億元赤字
【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升
2023/06/21
【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升
【品牌挑戰】無印良品日本丁財俱差　專家點出三大因素
2023/06/21
【品牌挑戰】無印良品日本丁財俱差　專家點出三大因素
【商場消息】消費滿指定金額　黃埔天地送美食現金券
2023/06/21
【商場消息】消費滿指定金額　黃埔天地送美食現金券

你可能感興趣

【香港經濟】首季國際收支錄36億盈餘　勝去年第四季的165億元赤字
16:59 2023/06/21
【香港經濟】首季國際收支錄36億盈餘　勝去年第四季的165億元赤字
【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升
16:36 2023/06/21
【搶人才】企業出力吸人才　僱員培訓開支及時間齊升
【品牌挑戰】無印良品日本丁財俱差　專家點出三大因素
15:54 2023/06/21
【品牌挑戰】無印良品日本丁財俱差　專家點出三大因素
早餐 超市 商品 英國 英鎊 通脹

上一篇文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）

下一篇文章

【端午節】餐飲業未寄厚望　午市或比晚市好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【零售動態】淘寶618購物節15日開鑼　推8大優惠推銷售
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
【人才培訓】企業願花更多資源培訓人才　平均增至18小時
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【搶人才】企業職場友善措施與青年期望有落差　專家籲僱主宜了解年輕人實際需要
【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【香港貿易】香港信保局增合作夥伴　與5銀行分擔承保中國內銷風險
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
【香港出口】香港4月出口及進口貨量按年跌16.7%及15.5%　廠商會：下半年有望重錄單位數增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款