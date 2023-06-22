【英式早餐】食材成本下降　英國早餐指數首次下降

隨著5月份英國各種食材成本下降，反映英國民生水平的早餐指數首次錄得下跌。除煙肉外，幾乎所有類別的價格都比一個月前有所下降。原料平均價格較4月份下降1.6%，而上月上漲0.5%。

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「彭博早餐指數」是彭博社使用英國國家統計局提供的產品尺寸，來衡量香腸、煙肉、雞蛋、麵包、牛油、蕃茄、蘑菇、牛奶、茶和咖啡等英式早餐常見食材的價格，從而計算而來的民生指數。

難回到俄烏戰爭前水平

然而，食材成本仍遠高於一年前。英國最大零售商Tesco Plc行政總裁Ken Murphy就指，雜貨價格不太可能回到俄克蘭戰爭之前的水平。

超市正盡量減價以求生存。Marks & Spencer早前已有70多種商品減價，並鎖定另外150種商品的價格。英國英國第四大連鎖超市Morrisons今年已減價六次，第六次影響近50種商品涉及2,600萬英鎊。

英央行或再加息歇通脹

儘管如此，英式早餐大部分食材的價格仍較去年同期上漲。英國整體通脹形勢嚴峻，5月份消費者物價指數漲幅與上月相同。 唯一好消息是，有指食品價格上漲的速度已在放緩。

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責任編輯：李智賢

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