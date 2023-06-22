【科技狂人】社交平台戰變真格鬥？　馬斯克發文向朱克伯格挑機

在自由的營商環境中，有競爭對手在所難免。要與競爭對手一較高下，一般都是用產品說話，但對科技狂人馬斯克（Elon Musk）而言，可能真的想與Twitter潛在競爭對手的掌舵人朱克伯格（Mark Zuckerberg）埋身肉搏。

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馬斯克日前，在回應網民指「朱克伯格正開始練習柔術」時，揚言若真有其事，便要與朱克伯格來一場「Cage match（鐵籠格鬥賽）」。其後，朱克伯格於其Instagram上，發布了相關推文的屏幕截圖回覆指：「發送給我位置」，並再次獲馬斯克回應。

兩大巨頭口舌之爭吸流量？

兩大科技億萬富翁是否真的要來一場格鬥不得而知，但當中火藥味十足。據外媒《The Verge》報道，二人之間的矛盾，源於月初有傳Meta正研發一款新社交應用程式。

該個內部代號「Project 92」應用程式，是Meta基於Instagram，並與去中心化社交媒體協議 ActivityPub集成。由於有傳Meta高層將該應用程式的研發視為「對Twitter的回應」，加上其設計介面與Twitter極相似，故消息一出，外界便稱「Project 92」為Twitter競爭對手。

自此之後，馬斯克便經常在Twitter上，以「Zuck my 👅」等言論嘲笑朱克伯格，令企業之間的競爭，變成科技狂人之間的口舌之爭。

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責任編輯：殷凱怡

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