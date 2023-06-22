  • 32°C
香港時間 : 2023622日 (週四) 15:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技狂人】社交平台戰變真格鬥？　馬斯克發文向朱克伯格挑機

科技 15:08 2023/06/22

分享：

分享：

在自由的營商環境中，有競爭對手在所難免。要與競爭對手一較高下，一般都是用產品說話，但對科技狂人馬斯克（Elon Musk）而言，可能真的想與Twitter潛在競爭對手的掌舵人朱克伯格（Mark Zuckerberg）埋身肉搏。

【Meta爭議】Meta擬將Quest建議使用年齡　降低至10歲

馬斯克日前，在回應網民指「朱克伯格正開始練習柔術」時，揚言若真有其事，便要與朱克伯格來一場「Cage match（鐵籠格鬥賽）」。其後，朱克伯格於其Instagram上，發布了相關推文的屏幕截圖回覆指：「發送給我位置」，並再次獲馬斯克回應。

兩大巨頭口舌之爭吸流量？

兩大科技億萬富翁是否真的要來一場格鬥不得而知，但當中火藥味十足。據外媒《The Verge》報道，二人之間的矛盾，源於月初有傳Meta正研發一款新社交應用程式。

該個內部代號「Project 92」應用程式，是Meta基於Instagram，並與去中心化社交媒體協議 ActivityPub集成。由於有傳Meta高層將該應用程式的研發視為「對Twitter的回應」，加上其設計介面與Twitter極相似，故消息一出，外界便稱「Project 92」為Twitter競爭對手。

自此之後，馬斯克便經常在Twitter上，以「Zuck my 👅」等言論嘲笑朱克伯格，令企業之間的競爭，變成科技狂人之間的口舌之爭。

【AI進化論】Meta首席AI科學家：目前AI還沒有狗般聰明

【AI音樂】Meta 開源AI生成音樂模型　藉文字、旋律創造新歌

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網購平台】Discord擬開放購物平台　允許創作者售賣下載式商品
2023/06/21
【網購平台】Discord擬開放購物平台　允許創作者售賣下載式商品
【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
2023/06/21
【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
2023/06/21
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價
今日
【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價

你可能感興趣

【網購平台】Discord擬開放購物平台　允許創作者售賣下載式商品
18:40 2023/06/21
【網購平台】Discord擬開放購物平台　允許創作者售賣下載式商品
【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
19:09 2023/06/21
【AI熱潮】螞蟻集團以AI重塑金融服務　承認正開發自家AI模型
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
20:24 2023/06/21
【AI新聞】德國《圖片報》採用AI技術　擬解僱約200名員工
社交平台 網絡熱話 科技戰 馬斯克 朱克伯格 Twitter Instagram
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【華為專利】華為應對制裁　擬向約30間日本中小企收取專利費
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【Vision Pro】Apple分析師：Vision Pro具競爭力　需升級WiFi、超寬頻規格
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【芯片大戰】台積電為Apple、NVIDIA試產2nm芯片　冀超越Samsung、Intel
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【Google Maps】Google地圖推三項更新　計劃暑假旅行更方便
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【網絡攻擊】Reddit受黑客攻擊　威脅洩漏達80GB機密資料
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
【Android機械人】小米創辦人再創業　全球首款Android桌面機械人面世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款