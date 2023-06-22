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【券商點睇】料今年第四季收入增57% 大和上調新東方目標價至40元

股樓投資 14:40 2023/06/22

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大和發表研究報告指，新東方（09901）有望在今年第四季實現收入按年增長57%，達到4月時管理層的指引上限。該行重申新東方「買入」評級，目標價由39元上調至40元，相比昨天收市價30.3元，潛在升幅32%。

【同場加映】溫股知新：短期留意兩因素 潛在升幅同你數

溫股知新
【溫股知新】短期留意兩因素 潛在升幅同你數

該行指，剔除東方甄選（01797）對新東方25%的收入貢獻，預計在新業務（STEAM和智能學習系統）和海外相關服務恢復的推動下，教育業務收入將按年增22%。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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【同場加映】青姐話：政策未落地 港股炒完未？

青姐話
【青姐話】政策未落地 港股炒完未？

大和維持對集團2023財年第四季10.7%的非通用會計準則營業利潤率預測，以及營業收入8,800萬美元的預測，並預計純利將達7,800萬美元。不過，人民幣兌美元持續貶值，該行將2024至2025財年的收入預測輕微下調1%至2%，並將2024財年的盈利預測下調5%。

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撰文 : 袁國守

買入 目標價 新東方—S（09901） 港股

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