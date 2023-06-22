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前FBI分析師私藏機密文件 被判囚近4年

環球社會熱點 14:41 2023/06/22

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美國一名前聯邦調查局（FBI）分析師被指私自收藏機密文件，周三（21日）遭聯邦法庭裁定違反間諜法，判處近4年監禁刑罰。

拜登子亨特承認逃稅及非法擁槍 達成認罪協議 【下一頁】

肯薩斯城（Kansas City）聯邦法院裁定，前FBI分析師金斯伯里（Kendra Kingsbury）因在家中私藏政府機密文件屬違反間諜法行為。法官宣判時表示，難以理解被告為何會選擇做出可能損害國家安全的行為。

金斯伯里去年10月在沒有認罪協商下，承認違反兩項間諜法控罪。她最終被判入獄3年10個月，3年後才可申請假釋，需於7月21日到監獄報到。

一名FBI探員周三作供時指出，金斯伯里在家中收藏電子及書面版本機密文件，收藏地點包括家中辦公室及浴室。據悉，曾為肯薩斯城FBI分部工作的金斯伯里多年來私藏機密文件達386份。

美前司法部長斥特朗普「麻煩友」 理應就文件門被起訴 【下一頁】

機密文件內容被指含有美國政府的情報資料來源，以及華府如何防範反恐怖主義﹑反情報行動與網絡威脅等。

今次為前總統特朗普（Donald Trump）本月初就不當處理機密文件案被起訴後，美國首宗同類案件判刑。由於金斯伯里起訴內容與特朗普部分相同，案件亦為大眾展示特朗普一旦被裁罪成將可能面臨的刑責。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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