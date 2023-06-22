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美加失蹤潛水器乘客曾收書 關於鐵達尼號沉沒前最後時光

環球社會熱點 14:15 2023/06/22

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一艘為探索鐵達尼號殘骸的觀光潛水器周日（18日）上午出發1小時45分鐘後 ，與地面失去聯繫，至今5人仍然被困。根據經營涉事潛水器公司OceanGate社交帳戶帖文，今年參加探險的乘客曾獲贈一本名為《紀念鐵達尼號》（Titanic Remembrance）的書籍，內容講述當年海難事故最後數小時經歷。

美加失蹤潛水器CEO太太背景不凡 為鐵達尼號著名遇難者後人 【下一頁】

OceanGate在3月24日於社交平台Instagram上發帖表示，乘客將會登上潛水器時獲贈新書《紀念鐵達尼號》一本，並指書本所有收益都會捐贈予世界各地的鐵達尼號協會，用於維護鐵達尼號墳墓和紀念館。

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《紀念鐵達尼號》作者Cathy Lemet表示，本書旨在悼念鐵達尼號上的乘客。她在簡介中表示，部分人士在當晚喪生，對於倖存者而言，當晚身心經歷難以磨滅的痛苦，並被迫帶著這份感情渡過餘生。

美加當局繼續搜尋失蹤潛水器 剩餘供氧量料不足40小時 【下一頁】

美國及加拿大救援官員周三（21日）表示，雖然在水下接受到新的敲擊聲，但仍尚未找到失蹤潛水器位置。被困乘客包括法國探險家Paul-Henry Nargeolet，他最少曾經探索船隻殘骸35次，有「鐵達尼號先生」（Mr. Titanic）稱號。

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責任編輯：李俊儀

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