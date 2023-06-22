【Vision Pro】蘋果推出Vision Pro開發者工具　兼設實驗室測試新App

蘋果（Apple）月初在WWDC上，發布其首款混合實境裝置Apple Vision Pro，成為一時熱話。為建立更強大的Apple Vision Pro開發者社群，蘋果今（22日）推出全新軟件工具及技術，方便開發者為Apple Vision Pro創造更多應用程式（App）體驗。

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是次蘋果推出的visionOS 軟件開發工具（SDK），是專為Apple Vision Pro採用全新的空間操作系統visionOS而設。透過該工具，開發者可以創作出適用於Apple Vision Pro及visionOS的各類App，如生產力工具、遊戲等。

此外，蘋果還宣布，將於下月起，在庫比提諾、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京開設開發者實驗室，讓開發者可在Apple Vision Pro硬件上，親身體驗覆測試其App，及得到蘋果工程師的支援。開發者團隊也可申請開發工具，以助他們在Apple Vision Pro上快速開發、反覆運算和測試app。

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責任編輯：殷凱怡

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