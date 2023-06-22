【端午節】餐飲業未寄厚望　午市或比晚市好

端午節正好遇上周四，有上班族多請一天假自製長假期出埠，亦有人選擇留港消費。餐飲業協會坦言，長假期難免多港人外遊影響食肆生意，亦有食肆指假期前夕始終有假期效應，端午假期前夕已全綫爆滿。



市民外遊 酒樓訂枱未見增

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，一般很少市民特地吃飯慶祝端午節，所以難望有如母親節般暢旺。他指看到今年疫情解封後，很多港人都在周末日或長假期時到大灣區消費，因為消費更低，尤其今年端午節在周四，只需多請一天假就能連續放假4天，更加刺激市民外遊，難免影響食肆生意。稻苗餐飲專業學會會董兼委員冼嘉頌亦表示，端午節一向並非受食肆重視的節日。而上班族只需請一天假就可自製4天長假，不少港人也會藉此出外旅行，對食肆生意可能有一定影響。

▲ 冼嘉頌

始終端午節紀念屈原投江，很難會因此去食飯慶祝。西餐廳一向不受惠於端午節，大型酒樓反映訂枱未有增加，跟平日假期無異。反而一些人均消費約300元的私房菜，訂枱有見增長，有些有近40張枱（非12人枱）的中式私房菜，（周三）已達9成。

天大集團控股有限公司董事王頌聲表示，旗下食肆生意暫未見受端午節帶動，加上經濟仍未完全復甦，暫未對端午節的生意有很大期望。然而，相信若一家大細與長者同行，中式食肆較為受惠，人均消費普遍較日式食肆低，且不少中式食肆也有推優惠，令食客覺得更「抵食」。



▲ 王頌聲

有市民改假期前夕飲聚

彩福婚宴集團董事總經理何健亦指出，今年端午節市道不太理想，其一原因是與父親節、母親節的日子較近，不少食客已在父親節時一併做節，故訂座未見熱烈。不過，相比去年疫情情及限聚令下，他估計生意仍有約20%至30%升福，而午市亦比晚市情況好

▲ 何健

不過，滾得棧行政總裁梁志偉則表示雀躍，直言端午節假期跟一般假期一樣會有假日效應，假日前夕的生意會較好，直言周三的端午節前夕已有多家門市爆滿。他指並非所有人都會多請一天假去外遊，不少人會趁有一天假期而在前夕吃飯聚會，雖然也憂慮長假期外遊會影響生意，但單看端午節假則未見這現象。



記者：李智賢、梁巧恩



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