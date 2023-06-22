莫迪訪美晤拜登 印度技術移民簽證料放寬

印度總理莫迪（Narendra Modi）即將在美國展開國事訪問，會與總統拜登（Joe Biden）會面。英國媒體報稱，美國國務院最快在周四（22日）公布，放寬部分印度技術移民的簽證要求。

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路透社報稱，美國國務院或莫迪訪美時公布，少量持有美國H1B簽證的印度移民可以在美國本地更新簽證，不需如以往般先出境。消息人士透露，今次只是先行計劃，未來可能擴大。

一名美國官員表示，政府認為民眾流動性是美國重大資產，希望透過多面向的方法達成目的，國務院正尋求具創意方法改變。國務院發言人拒絕評論傳聞，只表示先行計劃讓部分移民放寬簽證要求，預計在未來一至兩年內擴展。惟發言人亦拒絕透露，實際可參與簽證要求改變的人數。

據悉，先行計劃亦包括L-1簽證，允許企業內部由外國調派員工至美國工作。美印被指亦另有商討進展，關於加快處理駐印度美國使館積壓的簽證申請。

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根據美國2022財政年度數據，印度移民為最活躍H1B簽證族群，佔總體逾44.2萬名H1B移民工人中的73%。美國政府每年允許公司利用H1B簽證，尋求合資格外國技術員工在美國工作。

近年使用最多H1B簽證的企業包括英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）外父穆爾蒂（Narayana Murthy）擁有的印度IT外判及諮詢公司Infosys﹑印度塔塔顧問公司（Tata Consultancy Services）及其他美國科企巨擎亞馬遜（Amazon）與Google等。

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責任編輯：吳漢培