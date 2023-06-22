【機迷熱話】微軟調整Xbox Series X售價　多國8月起加價

今年初才調整了日本地區Xbox Series X 及Series S定價的微軟（Microsoft ），宣布將大規模地調高多國Xbox Series X及Xbox Game Pass的售價。

【機迷熱話】任天堂直面會今晚舉行 料公布下半年新作資訊

綜合外媒報道，除美國、日本、智利、巴西和哥倫比亞外，微軟將於8月1日起，提高其他大多數國家的Xbox Series X價格。其中，香港區的售價將由目前的3,880元，加至4,380港元；英國新定價為479.99英鎊（約4,797港元）；大多歐洲國家為549.99歐元（約4,731港元）；在加拿大為649.99加元（約3,867港元）。

今次Xbox主機加價，Xbox Series X，Xbox Series S的定價暫不會調整，保持在299.99美元（約2,348港元）或相約的當地幣值水平。

Xbox Game Pass 下月起亦加價

此外，微軟在7月6日起，將提高其Xbox Game Pass for Console，和Xbox Game Pass Ultimate訂閱月費價格。香港Xbox Game Pass for Console月費，將由59港元上升至65港元；Xbox Game Pass Ultimate月費則由79港元，升至85港元。另新定價亦將立即適用於新加入該些方案的玩家。

Xbox傳訊主管Kari Perez指，該企多年來一直堅持遊戲機的價格，調整價格反映每個市場的競爭條件。

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：